El plan de conservación marina del Govern propone aumentar las zonas de alta protección

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este sábado, en el marco de la 38ª sesión del Consejo Pesquero, la propuesta de su Plan de Conservación Marina que, entre otras medidas, propone aumentar las zonas de alta protección del mar balear.

La reunión se ha celebrado en la sede de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, y ha sido presidida por Miquel Socias. También han asistido el conseller del ramo, Joan Simonet; el director general de Pesca, Antoni M. Grau; la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, y representantes del conjunto del sector pesquero de Baleares.

El Plan de Conservación Marina del Govern se plantea como una estrategia integral destinada a garantizar la continuidad de los ecosistemas marinos y a reforzar el papel del archipiélago como territorio de referencia en materia de conservación marina.

El documento se estructura en ocho líneas de actuación y 28 acciones específicas que tratan cuestiones como la protección de los espacios marinos, la mejora de la gestión pesquera, el impulso a la investigación científica aplicada, la cogestión y la participación de los sectores vinculados al mar.

Simonet ha destacado que las Islas "ya son un territorio pionero en conservación marina a escala mediterránea, pero pueden aspirar a convertirse en un referente mundial".

En este sentido, ha explicado que el Plan incluye un conjunto de medidas orientadas a recuperar un mar lleno de vida, mejorar el estado de los recursos pesqueros e implicar de manera activa a los sectores más relacionados con el medio marino, como la pesca y la náutica social y popular.

Entre los compromisos más relevantes, han destacado la declaración de un mínimo de 10.000 hectáreas de superficie marina de alta protección en aguas de competencia autonómica durante esta legislatura, así como la aprobación de un plan de acción para la conservación de los elasmobranquios antes de finales de 2026.

También figura la aprobación de los planes de gestión pendientes de los espacios naturales protegidos heredados de legislaturas anteriores y la integración del 100% de la flota pesquera balear en un plan de cogestión antes de 2030.

En cuanto al aumento de las zonas de alta protección, el conseller ha señalado como ejemplo la reserva marina de la zona de Sóller, que hace tiempo que está pedida, así como zonas de alrededor de Cabrera.

El Plan tiene como objetivo combinar la protección del medio marino con el mantenimiento de la actividad pesquera tradicional, garantizando la sostenibilidad económica, ambiental y social del sector.

En esta línea, la Conselleria apuesta por una gestión compartida y por la implicación directa de las cofradías de pescadores, las entidades conservacionistas y los agentes científicos, de modo que el Plan sea un instrumento "dinámico, participativo y adaptado a la realidad" del archipiélago.

Durante la sesión también se han abordado diversas iniciativas normativas y de planificación relacionadas con la gestión pesquera y marina, entre ellos, el análisis de la modificación del Decreto 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las reservas marinas de las aguas interiores de Baleares.

También se ha tratado la posibilidad de modificar la Reserva Marina de los Freus de Ibiza y Formentera y de realizar cambios con relación a la pesca artesanal, la pesca recreativa, y la composición y el funcionamiento del propio Consejo Pesquero.

Según la Conselleria, estas modificaciones responden a la necesidad de adaptar la normativa vigente a las nuevas realidades del sector y a los retos actuales en materia de sostenibilidad.

En el Consejo Pesquero, el órgano colegiado consultivo en materia de pesca marítima, participan representantes de los consells insulares, de la Dirección General de Puertos y de la Autoridad Portuaria de Baleares, así como de las cofradías de pescadores, la Federación Balear de Pesca y Casting, la Federación Balear de Actividades Subacuáticas, la organización de productores pesqueros Opmallorcamar, las organizaciones conservacionistas y las asociaciones de pescadores recreativos.