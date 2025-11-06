La Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública de Baleares se reactiva para evitar que "España se convierta en EEUU"

Los miembros de la Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública Kiko Puigventós, Isabel Coma, Antonio Picazo y Miguel Reyero en la presentación de un manifiesto para reactivar la entidad. - EUROPA PRESS

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública de Baleares ha presentado un manifiesto para reivindicar que los recursos que se destinan a la privada se orienten a la pública y evitar que "España se convierta en EEUU".

Estos son algunos de los puntos que recoge el 'Manifiesto por la Recuperación de un Sistema Sanitario Público, Universal, Equitativo, Eficiente y de Calidad', que se ha presentado este jueves en la sede del Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares (Coiba) y con el que la entidad ha tratado de reactivarse.

Kiko Puigventós es uno de los integrantes y ha indicado que la sanidad pública se encuentra en una "situación crítica" por la evolución que ha seguido en los últimos años. Además, ha resaltado el grado de privatización que hay en la sanidad balear, que le hace estar entre las tres autonomías con mayor índice de privatización junto con Madrid y Cataluña.

Otro de los miembros es Miguel Reyero --también pertenece a Médicos del Mundo--, que ha puesto de relieve la necesidad en "mejorar las condiciones de precariedad" del personal sanitario y ha pedido un cambio de estrategia para reducir las listas de espera, ya que la externalización "no da resultado".

En la misma organización participa la activista de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas Isabel Coma, quien ha alegado que ha vivido la "pérdida de atención" en la sanidad pública de una manera "clara", con una alta rotación en los médicos de cabecera hasta el punto de que "se encuentra a uno diferente cada día".

El integrante de la Federación de las Asociaciones de Vecinos de Palma (FAVP) Antonio Picazo ha alegado que uno de los pilares de las asociaciones ha sido la defensa de la sanidad pública en los barrios y ha visto como "cada vez va a peor".

"Hay un objetivo a largo plazo que es convertir a España en EEUU, es decir que si tienes pasta en el banco te atienden y si no, no", ha manifestado, a lo que ha añadido que la plataforma luchará para que la sanidad pública no se resuma en que se dedique a "poner tiritas".