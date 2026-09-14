La ampliación de la zona ORA de Palma echa a andar: consulta aquí todos los detalles

El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, en la rueda de prensa sobre la nueva zona ORA de Palma.- AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo para que los residentes de las calles que se han incorporado a las nuevas zonas ORA, como son los barrios de Foners, Pere Garau este, Son Fortesa sur, Els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Camp Redó y algunas vías de Bons Aires, podrán solicitar el distintivo virtual de residente se abrirá este miércoles.

El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, ha explicado este lunes en una rueda de prensa que la ampliación de la zona ORA "responde a una petición de los vecinos de estas zonas" y tiene como objetivo "favorecer la rotación de vehículos y facilitar la disponibilidad de plazas de aparcamiento para residentes, comercios, gestiones y visitas".

A partir de este miércoles y hasta el 1 de enero de 2027 --día en el que previsiblemente entrará en vigor la nueva zona ORA-- los vecinos podrán solicitar el distintivo virtual, aunque Deudero ha señalado que, en función de cómo avance el proceso, valorarán la necesidad de adaptar el calendario inicialmente previsto.

El Consistorio, en un comunicado, ha recordado que no todas las calles de estas barriadas se incorporan a la zona azul y ha recomendado a los residentes que comprueben previamente si su domicilio forma parte de la ampliación.

SOLICITUD DEL DISTINTIVO VIRTUAL DE RESIDENTE

El distintivo que podrán solicitar los residentes será virtual, por lo que no será necesario colocar ningún adhesivo en los vehículos. La comprobación se realizará automáticamente mediante la matrícula.

La tasa del distintivo de residente será de 24 euros al año y el pago podrá realizarse mediante tarjeta bancaria o mediante carga de pago del Ayuntamiento.

Para realizar este trámite, los residentes necesitarán disponer de DNI, NIE o pasaporte en vigor, permiso de circulación del vehículo y carnet de conducir en vigor, además de estar empadronado en la zona correspondiente y al corriente del pago de los impuestos municipales.

La solicitud podrá realizarse a través de mobipalma.mobi o presencialmente en oficinas de la SMAP con cita previa. Deudero ha afirmado que la previsión es que la mayoría de las personas puedan realizar el trámite de forma telemática y sin incidencias.

Con el objetivo de atender el previsible volumen de solicitudes, la SMAP ha puesto en marcha un proceso extraordinario de contratación para reforzar el servicio de atención y ampliar la capacidad de las oficinas durante todo el periodo de tramitación. Así, en caso de que sea necesario, el dispositivo se podrá reforzar con hasta 20 personas adicionales.

La ampliación de la ORA dará lugar a dos procesos diferenciados y paralelos. Por una parte, a partir de este miércoles se iniciará la tramitación de los nuevos distintivos y, por otra, los residentes que ya disponen de un sello en alguno de los sectores actuales no tendrán que realizar ningún trámite adicional, ya que la renovación se realizará mediante el procedimiento ordinario.

Esta medida conllevará una reorganización de algunos sectores, por lo que el número de sector asignado a determinados residentes podría cambiar. En este sentido, se recomienda consultar la dirección en el buscador habilitado por el Ayuntamiento para comprobar qué sector corresponde a cada domicilio.

Por su parte, los conductores que no residan en las calles incorporadas a las nuevas zonas ORA y estacionen en ellas deberán utilizar el sistema habitual de estacionamiento regulado mediante la aplicación 'mobiAPParc' o las máquinas expendedoras.

NUEVA IMAGEN Y CAMPAÑA INFORMATIVA

Cort ha llevado a cabo un proceso de renovación de la imagen del servicio ORA, con el objetivo de tener una identidad "más reconocible, clara y homogénea" para el sistema de estacionamiento regulado.

La nueva imagen incorpora elementos gráficos vinculados a la movilidad, la rotación y el estacionamiento y se trasladará progresivamente a los diferentes soportes relacionados con el servicio.

Esta nueva identidad estará presente en los parquímetros, mediante vinilos laterales y nuevos elementos gráficos en las pantallas de las máquinas, y en los diferentes soportes digitales y materiales informativos de la ORA.

En paralelo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña informativa para dar a conocer la ampliación de la ORA, facilitar a los residentes de las nuevas zonas toda la información necesaria para realizar el trámite y cuáles son las calles afectadas.

La información se distribuirá mediante un díptico informativo, soportes de publicidad exterior y de calle, como OPI y marquesinas, soportes de la EMT y vinilos en los parquímetros, así como mediante puntos físicos de información en comercios de las zonas afectadas.

También se habilitará un punto informativo coincidiendo con las actividades de la Semana Europea de la Movilidad, además de reforzar la difusión en formato digital, redes sociales y medios de comunicación.

La campaña se completará con información directa a través de los diferentes canales de comunicación de la SMAP y sus oficinas de atención al cliente, con el objetivo de resolver dudas y facilitar la tramitación a los residentes.