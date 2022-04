El pleno del Parlament del próximo martes debatirá dos PNL sobre inflación y el incremento de precios de la energía

PALMA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament balear del próximo martes, 5 de abril, cuyo inicio está previsto a las 09.00 horas, debatirá dos Proposiciones No de Ley (PNL), a propuesta de los grupos Ciudadanos (Cs) y PP, sobre la inflación y el incremento de la energía.

En concreto, la Cámara Autonómica debatirá el próximo martes una PNL, del Grupo Cs, relativa al plan para paliar los efectos de la inflación y del incremento de los precios de la energía y, otra, del Grupo Popular, sobre medidas ante los efectos de la inflación y de la agresión militar de Rusia en Ucrania.

Por otro lado, el Parlament balear acogerá el próximo martes una interpelación del Grupo Parlamentario El PI-Proposta per les Illes Balears al Govern en relación a la mediación familiar y el debate de una moción, del Grupo Popular, relativa a política general en materia de familia.

También se procederá al debate de toma en consideración de la Proposición de Ley, del Grupo Vox-Actúa Baleares, de modificación de la Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias, y de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma.

Y, al inicio del pleno, tendrá lugar la habitual sesión de control al Govern, que contará con preguntas acerca de las expectativas sobre la actividad económica en Semana Santa; la atención que se está dando a los refugiados ucranianos y la situación de los terrenos de Son Busquets.

Precisamente, sobre la situación de los terrenos de Son Busquets se ha pronunciado esta semana el portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, quien ha reclamado al Govern balear y al Ayuntamiento que aceleren la tramitación urbanística para ejecutar viviendas a precio asequible en los terrenos de Son Busquets y, por tanto, "avanzar trabajo a la espera de un futuro convenio con el Gobierno del Estado".

En este sentido, Melià ha añadido que el Govern "debe procurar que exista una capacidad de respuesta rápida en caso de que haya un acuerdo con el Ejecutivo central para tener a disposición estos terrenos".

Asimismo, hay que apuntar que en el orden del día del pleno del próximo martes se han incluido también dos preguntas sobre la viñeta que el Govern ha retirado este pasado miércoles de la exposición de Diana Raznovich en la estación Intermodal.

Sin embargo, ambas serán aplazadas a la siguiente sesión, porque la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, no asistirá al pleno del 5 de abril, al tener un acto en Madrid. Así lo han confirmado fuentes de la Conselleria, que han aclarado que la consellera había notificado su ausencia en el pleno "con anterioridad" a que tuviera lugar la retirada de la viñeta. "Lo contrario no tendría sentido porque las preguntas de control no desaparecen, sino que se aplazan", han añadido.

Precisamente, sobre la viñeta retirada de la exposición de Diana Raznovich en la estación Intermodal, se ha pronunciado esta semana la portavoz parlamentaria y coordinadora de Cs Baleares, Patricia Guasp, quien la ha calificado como "inaceptable" porque "criminaliza a los jueces".

"Esta campaña en lugar de sensibilizar con la violencia machista lo que hace es criminalizar a los jueces y desincentivar la denuncia de las mujeres que sufren maltrato por violencia de género", ha expresado.

También, la diputada del Grupo Vox-Actúa Baleares en el Parlament balear, Idoia Ribas, quien ha recordado que ella ya denunció esta viñeta previamente y ha lamentado que, sin embargo, no ha sido hasta que los jueces se han manifestado cuando PP y Cs han dicho algo al respecto.

"Esto demuestra que no dicen lo que piensan porque tienen miedo a las etiquetas. Yo lo dije antes y me tacharon de machista y ahora ellos salen a toro pasado. Eso no vale ante un feminismo pasado de vueltas", ha manifestado finalmente.