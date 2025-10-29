La población en Ibiza aumenta un 1,4% en 2024 y un 15% en una década

IBIZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2024 de IbizaPreservation ha destacado que la población en la Isla aumentó un 1,4 en un año, pasando de 159.180 habitantes en 2023 a 161.485 en 2024.

De forma continuada desde 2012, este crecimiento ha sido gradual y constante con un incremento del 15,1 por ciento en la última década.

La Fundación IbizaPreservation, a través de su Observatorio de Sostenibilidad, ha presentado en rueda de prensa este estudio que analiza 60 indicadores socioambientales alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En cuanto al indicador de presión humana (IPH), Ibiza registró en 2024 un descenso ligero respecto de 2023 (3,5 por ciento menos).

El conseller insular de Territorio, Mariano Juan, ha subrayado que "el informe refleja también avances en ámbitos donde el Consell tiene una incidencia directa, como el aumento constante de los pasajeros del transporte público colectivo o la mejora del rendimiento hídrico".

El informe, además, muestra avances y retrocesos en diferentes áreas. Uno de los datos más alarmantes, según la Fundación, es la fuerte caída de la producción agrícola. Así, pese a haber aumentado la superficie cultivada ligeramente en 2024 respecto de 2023, en la última década las hectáreas dedicadas a cultivos herbáceos extensivos se han reducido un 81,3 por ciento, mientras que la producción total ha caído un 85,4 por ciento. Concretamente, en 2024 se registraron 3.704 toneladas de producción frente a las más de 25.000 en 2014.

También destaca la disminución del 88 por ciento en la producción de aceite respecto al año anterior y una pérdida general de frutales y viñedos asociada al abandono del campo, la falta de relevo generacional y los efectos del cambio climático.

Por contra, el estudio destaca avances significativos en la transición ecológica, especialmente en agricultura sostenible. De hecho, la superficie de producción ecológica se ha duplicado desde 2020, alcanzando 1.452 hectáreas, lo que supone un 18,7 por ciento de la superficie agraria útil. Ibiza se acerca así, poco a poco, al objetivo europeo del 25 por ciento de suelo ecológico para 2030.

El informe resalta además que ha mejorado el autoconsumo fotovoltaico, que ha continuado creciendo de forma exponencial. La potencia instalada pasó de 0,45 MW en 2019 a 25,9 MW en 2024, con más de 2.000 instalaciones activas. De esta manera, la energía generada por autoconsumo triplica la producción de los parques solares conectados a la red. En seis años, se han multiplicado las instalaciones registradas por 50 respecto de 2019.

GRANDES DESAFÍOS

Según el informe presentado este miércoles, el agua sigue siendo uno de los principales retos de la isla. En 2024 la demanda urbana alcanzó los 19,76 hm3, con un 61 por ciento del consumo concentrado en temporada alta. Sin embargo, por primera vez, el consumo per cápita fue mayor en temporada baja que en alta.

Este cambio inusual en el consumo per cápita podría deberse a que, en los últimos años, la temporada turística se ha adelantado, generando una mayor actividad en los meses de primavera.

Otro dato a resaltar es que el 24,4 por ciento del agua suministrada del conjunto de la isla no se registró en la red, lo que implica pérdidas cercanas al límite legal del 25 por ciento. En los municipios de Sant Josep y Santa Eulària este porcentaje llegó a superarse. Asimismo, la reutilización de aguas depuradas sigue siendo muy baja: solo 0,40 hm3 fueron reutilizables en 2024 frente a los 3,95 hm3 de 2021. La causa es la elevada salinidad de los vertidos y a deficiencias en algunas depuradoras.

VEHÍCULOS

El Informe de Sostenibilidad 2024 también alerta del incremento del tránsito diario en la red viaria insular, con un máximo histórico de la Intensidad Media Diaria (IMD) de 11.498 registrado el pasado año, y del aumento de los residuos generados per cápita que sitúan a Ibiza por encima de la media balear.

Como punto negativo se resalta que la red de carriles bici sigue descendiendo, aunque sí se ha registrado una mejora del transporte público y la movilidad activa que deben mantenerse como ejes prioritarios para reducir emisiones.

Todos los datos presentados refuerzan, según las conclusiones del informe, la urgencia de reducir el consumo energético fósil y proteger los ecosistemas marinos, ha concluido la Fundación.