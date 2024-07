La Policía Local de Palma denuncia 25 infracciones en dos controles realizados la madrugada del domingo

PALMA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha controlado un total de 48 vehículos durante la madrugada del domingo en dos controles preventivos ubicados en Paseo Mallorca y camino de Jesús, denunciando un total de 25 infracciones.

Según ha informado este martes el cuerpo municipal en nota de prensa, la finalidad de los controles es aumentar la seguridad viaria y corregir las conductas delictivas, infractoras e incívicas relacionadas con el tráfico.

De este modo, fueron revisados 48 vehículos y sus respectivos conductores y pasajeros, y fueron denunciadas 24 infracciones administrativas y una penal.

La infracción más repetida fue la de no haber pasado la ITV en el plazo correspondiente y no haber pedido todavía su renovación, seguida de no llevar, los pasajeros de los vehículos, el cinturón de seguridad y de superar, el conductor, la tasa máxima de alcohol permitida.

A pesar de que no era el objeto del control de vehículos, los policías también denunciaron al conductor de un patinete eléctrico que circulaba por una calzada no autorizada.