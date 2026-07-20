La Policía Local de Palma pone cerca de 50 multas en un operativo contra los botellones en Can Pere Antoni

Altavoces portátiles intervenidos en el operativo en la playa de Can Pere Antoni. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha puesto alrededor de medio centenar de multas en un dispositivo desarrollado el 18 de julio contra los botellones y las fiestas en las playas de Can Pere Antoni y el paseo de Portitxol.

La actuación, motivada por las continua quejas ciudadanas y vecinales, se llevó a cabo a partir de las 22.30 horas con el objetivo de "garantizar la convivencia" y evitar "molestias por ruidos y actos incívicos en la zona".

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que el dispositivo se estructuró en dos frentes, ya que una unidad se encargó de controlar las actividades incívicas en la zona de arena y controló los vehículos en el aparcamiento de Can Pere Antoni. Por otro, otra unidad inspeccionó todos los establecimientos del paseo.

Durante la intervención en la playa, los agentes del GAP formularon un total de 22 actas por consumo de alcohol en la vía pública y nueve denuncias por causar molestias con música, por lo que intervinieron nueve altavoces que alteraban el descanso vecinal.

En el ámbito de la convivencia, también se levantó un acta por orinar en la calle, una por dificultar la identificación y otra por realizar actos de obstrucción a la labor policial.

Además, se tramitaron cuatro denuncias a vehículos de movilidad personal, una infracción de tráfico y dos actas por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, una por tenencia de droga y una por intervención de útiles de consumo.

De forma paralela, en el control de tráfico realizado en el aparcamiento, los agentes controlaron ocho vehículos e instruyeron un atestado penal por un posible delito contra la seguridad vial a un individuo que conducía sin haber obtenido el permiso.

En materia vial, el GAP también sancionó a un conductor que arrojó una tasa de alcohol de 0,65 mg/l en la prueba y tramitó tres denuncias por no llevar el cinturón de seguridad.

También se levantaron otras dos actas relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana por tenencia de sustancias estupefacientes y por posesión de útiles para manipularlas.

Por su parte, la otra unidad policial constató que la "gran mayoría de los locales" ubicados en los bajos del edificio "cumplían la normativa de horarios y acústica", sin música en el exterior.

La única excepción fue un establecimiento que generaba "molestias audibles" desde la vía pública, por lo que los agentes extendieron tres actas contra el local: una por la música procedente de la terraza exterior, una segunda por no exhibir la documentación de la actividad y una tercera de inspección. A las 00.45 horas, la misma unidad hizo una última batida de control para verificar la retirada de las terrazas, en la que comprobó que todas las actividades ya habían cerrado.