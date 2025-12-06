La Policía Nacional dona 40.000 euros recaudados a la Asociación de Deporte Adaptado de las Pitiusas - POLICÍA NACIONAL

IBIZA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, a través de la 'Ruta 091', ha donado más de 40.000 euros a la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif).

Con todo lo recaudado en el evento deportivo, la entidad ha comprado una furgoneta, según ha informado la Policía en un comunicado.

En el evento, que acogió desde atletas federados hasta familias al completo e incluso mascotas, se recaudaron gracias a participantes, patrocinadores y colaboradores públicos y privados, 40.088 euros.