La Policía Nacional dona 40.000 euros recaudados a la Asociación de Deporte Adaptado de las Pitiusas

La Policía Nacional dona 40.000 euros recaudados a la Asociación de Deporte Adaptado de las Pitiusas
La Policía Nacional dona 40.000 euros recaudados a la Asociación de Deporte Adaptado de las Pitiusas - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 6 diciembre 2025 16:39

IBIZA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, a través de la 'Ruta 091', ha donado más de 40.000 euros a la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif).

Con todo lo recaudado en el evento deportivo, la entidad ha comprado una furgoneta, según ha informado la Policía en un comunicado.

En el evento, que acogió desde atletas federados hasta familias al completo e incluso mascotas, se recaudaron gracias a participantes, patrocinadores y colaboradores públicos y privados, 40.088 euros.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado