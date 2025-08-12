La Policía de Santa Eulària (Ibiza) interpone 37 denuncias por alcohol y drogas en varios controles

IBIZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Santa Eulària ha interpuesto 37 denuncias dentro de operativos de seguridad y control en distintos puntos del municipio, según ha informado el Ayuntamiento.
Los operativos se han realizado desde el sábado y, entre las denuncias, se incluyen infracciones relacionadas con el consumo de alcohol y presencia de drogas en conductores, además de multas por carecer de permisos de conducción no válidos en España y por no contar con seguro obligatorio.
Asimismo, se han interpuesto dos multas adicionales a vehículos que transportaban viajeros sin la correspondiente autorización preceptiva y se han inmovilizado más de diez vehículos por diversos motivos.
Durante la temporada estival, este tipo de controles se repetirán de forma periódica con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de vecinos y visitantes en el municipio, según ha afirmado el Ayuntamiento.