Los policías encargados de la seguridad de la Familia Real en Mallorca comienzan a recibir sus dietas, según Jupol

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cerca de 40 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional que se encargaron de la seguridad de la Familia Real durante sus vacaciones en Mallorca ya han comenzado a cobrar las dietas que les correspondían, ha informado el sindicato Jupol.

Los policías, ha indicado la organización sindical en un comunicado, fueron enviados a la isla el pasado 25 de julio para participar en el dispositivo de seguridad perimetral del Palacio de Marivent y tuvieron que adelantar cerca de 1.200 euros cada uno para cubrir sus gastos de manutención y alojamiento duranto los 18 días que duró el servicio.

Una situación que Jupol, en reiteradas ocasiones, ha tildado de "intolerable e injusta" y que ahora, "gracias a la presión ejercida y tras las denuncias públicas y reclamaciones formales", el Ministerio del Interior "se ha visto obligado a rectificar y a proceder al abono de las cantidades pendientes".

Un pago, siempre según el sindicato, que se autorizó el pasado viernes, por lo que los agentes ya han comenzado a percibir el dinero que tuvieron que tuvieron que adelantar.

Se trata, para Jupol, de "un paso adelante que, sin embargo, no debe ocultar la grave falta de previsión y el abandono institucional al que el Gobierno somete a los policías nacionales".

La organización sindical, en esa línea, ha exigido que casos como este no vuelvan a repetirse y que, para ello, se actualice de forma urgente el real decreto que regula las dietas de los agentes para que pasen a percibir "cantidades ajustadas al coste real de vida en destinos como Baleares".

También ha pedido una "reforma integral" del sistema de cajas pagadoras, "que lleva años colapsado y genera situaciones de precariedad inaceptables para los policías nacionales en comisión de servicios".

"Es intolerable que Marlaska y el Gobierno jueguen con el dinero de los policías nacionales, que vuelven a ser engañados y obligados a financiar de su propio bolsillo servicios que deberían estar cubiertos por Interior. Exigimos el pago inmediato de todas las dietas pendientes y un compromiso firme de que esta situación no volverá a repetirse", han concluido desde Jupol.