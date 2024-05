Pons, en la comisión de las mascarillas: "Hay más necesidad de construir una mentira que de buscar la verdad"

El que fuera conseller de Movilidad admite que conoció a Koldo García cuando dirigió el gabinete de Teresa Ribera, pero que nunca habló con él del contrato de mascarillas

PP y Vox se acusan mutuamente de instrumentalizar la comisión de investigación



El diputado del PSIB Marc Pons, que era en 2020 conseller de Movilidad y Vivienda, ha negado este viernes que la expresidenta del Govern, Francina Armengol, le diera instrucciones relacionadas con la compra de mascarillas en pandemia y ha lamentado que la comisión de investigación en el Parlament se esté utilizando por algunos grupos parlamentarios "para construir una realidad paralela".

"Hay más necesidad de construir una mentira que de buscar la verdad", ha afirmado en su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la compra de 1,5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigada por la Audiencia Nacional.

A preguntas de los grupos parlamentarios, Marc Pons ha explicado que, como conseller de Movilidad, conocía al que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con quien habló sobre las limitaciones de la movilidad, pero no sobre la compra de mascarillas.

Ha negado, por otra parte, que conociera al asesor del exministro Koldo García "mientras fuera conseller", aunque sí después, cuando fue director de gabinete de la que fuera vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera. "Coincidí con él alguna vez, pero nunca hablé con él de la compra de mascarillas", ha apuntado.

"Dirigiendo el gabinete de la vicepresidenta tienes una relación con diferentes ministerios, también este, y por tanto, en este momento sí que conocí a Koldo García. Como director de gabinete, insisto", ha recalcado.

Cabe recordar que Pons salió del Govern presidido por Francina Armengol en febrero de 2021 para integrarse en la estructura del Ejecutivo estatal.

AUSENCIA DE KOLDO GARCÍA

Marc Pons, en este punto, ha lamentado que PP y Vox hayan anunciado que renunciarán a la comparecencia de Koldo García, prevista para el próximo lunes, si finalmente el que fuera asesor de Ábalos, tras varios intentos infructuosos de contactar con él, no se presenta. "Si tienen tanto interés en conocer quién habló con Koldo, hagan que comparezca", ha respondido el socialista.

Según ha explicado, desde su departamento se trabajaba para garantizar las conexiones aeroportuarias con la península y el resto de islas, pero sin entrar en lo que se transportaba "fueran tomates, lechugas o mascarillas".

GARRIDO, A PONS: "NO SÉ QUÉ HACE USTED AQUÍ"

La diputada del PSIB Mercedes Garrido, que ha ejercido en esta sesión como portavoz, solo ha hecho una pregunta al compareciente y ha sido "qué hace aquí", tras acusar a PP y Vox de utilizar la comisión para obtener un rédito electoral.

La socialista se ha referido a la comparecencia anterior --la expresidenta del Govern, Francina Armengol, ha insistido en que no tenía conocimiento del contrato que está siendo investigado-- y ha aprovechado para reclamar la presencia de la actual presidenta, Marga Prohens, en relación a la reclamación.

"Si Armengol tenía que saber todo lo que pasaba en todos los rincones de la Comunidad Autónoma, Prohens también sabrá cada uno de los pasos que se están dando en relación a la reclamación de las mascarillas", ha argumentado.

CRUCES DE ACUSACIONES

La comparecencia de Marc Pons, de la misma manera que ha sucedido con la de Francina Armengol, ha estado marcada por los cruces de reproches y acusaciones entre los diputados de PP y de PSIB y que en algunos momentos han dejado en segundo plano las preguntas sobre la compra de mascarillas con la empresa de la trama Koldo.

"Los mismos que no ayudaron en nada durante la pandemia son los mismos que ahora se dedican a poner palos en las ruedas. Son los mismos que ahora se dedican a cuestionar el trabajo de gente que se dejó la piel. Hacen gestos que les tendrían que avergonzar", ha afirmado Garrido.

"Nos cuestionamos muchos hechos porque no hay respuestas. Me abruma la superioridad moral de la izquierda. Está todo tan bien hecho que les estafan 3,7 millones de euros en la compra de 1,5 millones de mascarillas y la culpa es de los demás", ha respondido el 'popular' José Luis Mateo.

En relación a la previsible ausencia de Koldo García, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertido que la no presencia del "epicentro de la supuesta trama corrupta" sí que acabará por adulterar la comisión y por confirmar "que no se aclarará nada".

Sobre este extremo, Mateo ha argumentado que se ha intentado contactar con el asesor del exministro Ábalos "en infinitas ocasiones" sin éxito y que las personas que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional no están respondiendo.

UTILIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

La sesión se ha elevado de tono en los últimos momentos, al abrirse una discusión entre los grupos sobre si cuando un diputado acaba su intervención, el compareciente puede volver a intervenir.

La presidenta de la comisión, Maria José Verdú, ha impedido a Pons volver a tomar la palabra cuando habían finalizado sus turnos los portavoces de PP y Vox argumentando que no le habían hecho ninguna pregunta. Durante la comparecencia de Armengol a primera hora se han vivido discusiones similares.

Hasta en tres ocasiones ha preguntado Verdú a Mateo si tenía alguna pregunta al finalizar su intervención. El 'popular' ha afirmado que no tenía preguntas y que había hechos algunas en modo retórico y que no requerían contestación.

La comisión ha finalizado con Verdú teniendo que levantar la voz hasta en tres ocasiones para pedir silencio a los grupos. Después, la diputada del PSIB Mercedes Garrido y la diputada de Vox Manuela Cañadas, que no es miembros de la comisión pero hoy estaba presente --hecho que Garrido le ha recriminado-- han abandonado la sala acusándose de utilizar las instituciones. "Cuando os hacemos lo que hacéis vosotros no os gusta", le ha dicho Cañadas a Garrido.