PortsIb actualiza las tarifas de los servicios portuarios básicos del puerto de Ciutadella

MENORCA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

PortsIb ha aprobado la actualización de las tarifas de los servicios portuarios básicos de remolque, practicaje y amarre y desamarre en el puerto exterior de Ciutadella, que entrarán en vigor con efectos a 1 de enero de 2026.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, los ajustes oscilan entre el 3,1% y el 4,9% y se aplican de acuerdo con la variación del índice de precios del consumno (IPC).

El objetivo es garantizar la continuidad y la calidad de los servicios esenciales para la navegación y el tráfico portuario, además de ajustarse a las cláusulas establecidas en los pliegos técnicos de los servicios portuarios y en las competencias de PortsIb.

El servicio de remolque se actualiza un 3,1%, con tarifas aproximadas de 30 euros para un servicio preventivo y 240 euros para una operación completa de 'stand-by' y remolque. El servicio de practicaje también experimenta un ajuste del 3,1%, con tarifas orientativas en torno a 105 euros para buques de pequeño y medio tonelaje.

Por su parte, el servicio de amarre y desamarre se actualiza un 4,9%, situando la tarifa para buques de hasta 10.000 GT (el arqueo bruto) en torno a 69 euros.