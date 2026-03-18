PortsIB aporta 30.000 euros al Fondo Posidonia en el marco de la reforma del puerto de Fornells - CAIB

MENORCA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha autorizado el pago de 30.000 euros al Fondo Posidònia, en cumplimiento de las medidas ambientales vinculadas a la fase dos del proyecto de reforma integral del puerto de Fornells.

Esta aportación se realiza de acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental emitida durante la tramitación del proyecto, que establece que PortsIB debe realizar una contribución anual a este fondo para apoyar actuaciones de conservación y protección de la posidonia oceánica en Baleares.

La fase dos del proyecto de reforma integral del puerto de Fornells fue aprobada el 28 de enero de 2021, según ha señalado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en una nota de prensa este miércoles.

Durante su tramitación ambiental, la Comisión de Medio Ambiente de Baleares emitió una declaración favorable al considerar que la actuación no produciría impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplieran las condiciones y medidas correctoras establecidas.