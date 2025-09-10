PortsIB aprueba la contratación para la conservación de los sistemas de amarre de los puertos de Menorca

MENORCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha informado este miércoles de la aprobación del expediente de contratación, el gasto y los pliegos para el servicio de conservación integral de los sistemas de amarre y de las estructuras submarinas de los puertos de gestión directa de Menorca.

La entidad pública adscrita a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha subrayado que el presupuesto de licitación asciende a 369.481 euros y el contrato tendrá una duración de 24 meses, con una distribución por anualidades de 61.580 euros en 2025, 184.740 euros en 2026 y 123.160 euros en 2027.

Asimismo, ha destacado que el objetivo de este contrato es garantizar el correcto estado y mantenimiento de los sistemas de amarre que prestan servicio a los puertos de gestión directa de Menorca, asegurando su operatividad y seguridad.