El PP acusa al alcalde de Manacor de "abuso de poder" por hacer un receso para ir al acto contra la sentencia del Procés

El PP de Manacor ha acusado este martes al alcalde de este municipio mallorquín, Miquel Oliver, de "abuso de poder" y de "anteponer sus intereses personales a los del municipio" por haber realizado un receso durante el pleno para poder asistir a la concentración convocada contra la sentencia del Procés.

En un comunicado, los 'populares' han explicado que el primer edil "impuso" un receso de media hora en la sesión plenaria de este lunes y, pese a que dicen que se negó a dar explicaciones sobre este receso, "hay numerosos documentos gráficos que avalan su presencia en la manifestación".

El PP, que ha remarcado su respeto al derecho de manifestación de cualquier ciudadano, ha destacado que "alguien que se presenta a unas elecciones como representante del pueblo" debería hacer esto mientras ostenta al cargo.

"Consideramos que el alcalde ha antepuesto sus intereses personales a los colectivos de todo el municipio de Manacor. No ha dudado en paralizar el pleno y marcharse sin mediar palabra o explicación alguna. Entendemos su interés ideológico por acudir a la manifestación, aunque no lo compartamos. Pero la casualidad ha querido que dicha manifestación y la sesión plenaria se solaparan.

Consecuentemente consideramos que el alcalde Oliver debía haber asumido su cargo como representante público y seguir en el pleno, no paralizarlo como ha hecho", han opinado los 'populares'.

El PP, que ha explicado que los recesos históricamente se han utilizado para matizar temas entre unos y otros antes de aprobar, o no, algún punto de la orden del día y "jamás se han utilizado para asuntos personales", ha considerado que la actitud de MÉS-Esquerra fue "una falta de respeto para el pueblo y sus representantes".

"Si bien es cierto que los miembros del PSIB-PSOE y Unidas Podemos se han mantenido en su sitio, son socios de gobierno con MÉS-Esquerra. Consecuentemente entendemos que Oliver ha actuado en connivencia con todos ellos, y auspiciado por su silencio y complicidad", ha declarado el PP.