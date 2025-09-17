El PP acusa a Armengol de poner en riesgo el descuento de residente

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha criticado este miércoles la "grave irresponsabilidad" de la presidenta del Congreso y líder del PSIB, Francina Armengol, por vetar en el Congreso una enmienda aprobada por el PP en el Senado destinada a garantizar el pago del descuento de residente.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Durán ha recordado que el Estado mantiene una deuda millonaria con las aerolíneas debido al "empeño" del Gobierno de Sánchez de no presentar los presupuestos, "lo que pone en riesgo tanto las conexiones aéreas como el propio descuento de residente".

Así, la portavoz adjunta ha señalado que "con su decisión, Armengol acaba de poner en serio peligro el derecho de los ciudadanos de Baleares a mantener el 75% de descuento" y ha exigido a Armengol que rectifique o, en su defecto, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "aclare de inmediato cómo y cuándo se liquidará esta deuda para garantizar el futuro del descuento".

HIPOCRESÍA DEL PSOE SOBRE LA COGESTIÓN

Por otra parte, Marga Durán ha calificado de "ejercicio de hipocresía incomprensible" la abstención del PSOE en la votación en el Parlament de la proposición de ley de cogestión aeroportuaria.

Cabe recordar que el PSOE votó la semana pasada a favor de una PNL del PP sobre este mismo asunto. Durán ha subrayado que mientras el PSIB y su portavoz, Iago Negueruela, se "llenan la boca" hablando de saturación turística, "se niegan a adoptar la principal medida que es el control de la principal puerta de entrada a nuestras islas" para acompañar la estrategia de contención del Govern.

Sobre esta cuestión se han pronunciado también en rueda de prensa los portavoces de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, Lluís Apesteguia y Josep Castells, respectivamente.

El primero ha celebrado la posibilidad de que cambien los parámetros en relación a la gestión de las infraestructuras aeoportuarias, aunque ha lamentado no haber contado con el apoyo de PSIB y UP.

Sobre este extremo, el ecosoberanista ha expresado su deseo de que durante la tramitación parlamentaria se puedan ampliar los consensos con las aportaciones de todas las formaciones. En concreto, en relación al PSIB, ha trasladado la "extrañeza" por los argumentos utilizados.

Castells, por su parte, ha señalado que aunque el PP durante la tramitación de la ley pueda rebajarla, es histórico que se hayan podido romper los bloques tradicionales para elevar a Madrid la petición. "Dejamos de quejarnos entre dientes y pasamos a la acción", ha celebrado.