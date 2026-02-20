El PP acusa al Gobierno de ocultar los documentos que envió a la Unesco sobre Rafal Rubí

Archivo - El senador del PP Cristóbal Marqués. - PP - Archivo

MENORCA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador y secretario general del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, y el conseller insular y portavoz del PP, Joan Pons, han denunciado públicamente este viernes la "continua falta de transparencia" por parte del Ministerio de Cultura en relación con la documentación que remitió a la Unesco sobre la reforma del tramo de de Rafal Rubí.

Marqués ha explicado que a finales del pasado mes de noviembre tenía registradas 14 iniciativas parlamentarias con el objetivo de conocer qué documentación fue remitida a la Unesco, quién tomó la decisión de enviarla y bajo qué criterios se actuó.

"Queremos saber si se utilizaron informes externos no validados por los técnicos del Consell Insular de Menorca ni por los propios técnicos del Ministerio", ha dicho.

En esta línea, ha lamentado que el Ministerio no ha contestado a la petición de información y que su formación no ha tenido acceso a la documentación solicitada.

"Es una situación muy grave marcada por la falta total de transparencia y de coordinación institucional en un asunto que afecta al patrimonio de la isla, a infraestructuras estratégicas y a la relación con la Unesco", ha añadido.

En la misma línea, el conseller insular Joan Pons ha advertido que "todo apunta a que podrían haberse remitido a la Unesco informes de entidades externas sin validez técnica oficial".

A su entender, representa una grave deslealtad institucional hacia el Consell de Menorca y hacia los menorquines. "Si todo se ha hecho de forma correcta, no debería existir ningún inconveniente en facilitarnos el expediente. ¿O es que tienen algo que esconder?", ha manifestado.

El conseller ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno del PP con la finalización de la carretera general. "Los ciudadanos de Menorca nos eligieron, entre otras cosas, para acabar la carretera", ha dicho.