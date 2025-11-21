El PP acusa al PSOE de intentar tapar sus escándalos atacando los presupuestos del Consell de Mallorca

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este viernes al PSOE de intentar tapar sus escándalos atacando los presupuestos del Consell de Mallorca.

En un comunicado, los 'populares' han respondido a las críticas de los socialistas a los presupuestos de la institución insular y han criticado su "hipocresía" y el "cinismo", recordando que las cuentas de 2026 son "los más altas, las más sociales y las mejor planificadas de toda la historia de la institución".

La portavoz 'popular', Núria Riera, ha afirmado que resulta especialmente sorprendente escuchar a la socialista Catalina Cladera hablar de buena gestión cuando, durante la legislatura del Pacte, a su parecer, "el Consell de Mallorca permaneció paralizado, abandonado y sometido a las directrices de Armengol, hoy inmersa en una trama judicial que salpica directamente a Baleares".

Riera ha subrayado que el Consell de Mallorca ha presentado por tercer año consecutivo unos presupuestos "en tiempo, forma y rigor", mientras que el PSOE intenta desacreditarlos "porque no puede esconder la crisis interna y los escándalos que sacuden el partido a escala estatal".

La portavoz 'popular' de ha referido a la condena reciente al fiscal general y la continuidad del caso Mascarillas, "que apunta cada vez más a la gestión de Armengol y a la complicidad política de Cladera, más preocupadas por protegerse mutuamente que por gobernar en beneficio de los mallorquines".

Según Riera, el PSOE "critica por criticar" unos presupuestos que ascienden a 761,7 millones de euros, de los que seis de cada diez se destinan a bienestar social, reforzando prestaciones básicas, residencias municipales, programas de inclusión, apoyo a los ayuntamientos, cultura, medio ambiente, carreteras y modernización.

"Es el presupuesto más municipalista que nunca ha tenido Mallorca, con más de 70 millones destinados directamente a los pueblos, mientras que Cladera, cuando gobernaba, no fue capaz ni de acercarse a estas cifras", ha añadido.

Riera, además, ha destacado que las cuentas insulares son posibles gracias al compromiso del Govern de Marga Prohens, que aporta cerca de 450 millones, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez continúa "negando" los 230 millones del convenio de Carreteras.

"El PSOE miente cuando habla de mala gestión: la realidad es que ellos no hicieron el trabajo, perdieron los recursos y todavía hoy defienden a un Gobierno central que no devuelve lo que es nuestro", ha afirmado.

Para Riera, los presupuestos del PP aportan estabilidad y futuro mientras el PSOE solo ofrece "ruido, crispación y cortinas de humo para tapar su propia corrupción".