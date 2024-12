El PP aprueba el presupuesto del Consell de Menorca aprovechando la ausencia de dos consellers del PSOE

MENORCA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Consell Insular de Menorca, liderado por el 'popular' Adolfo Vilafranca, ha aprobado este viernes los presupuestos para 2025 aprovechando la ausencia de dos consellers del PSOE en un pleno extraordinario que ha tenido una duración corta, de tan sólo 36 minutos.

Tras conocer que el voto de Vox sería contrario a las cuentas presentadas por el PP, la consellera socialista Bárbara Torrent ha tomado la palabra para solicitar al presidente de la institución la suspensión del pleno en nombre se su formación y de Més per Menorca debido a la ausencia de dos consellers del PSOE, uno de ellos de vacaciones, Eduardo Robsy, y la portavoz, Susana Mora, por una circunstancia sobrevenida.

Ante esta petición, Vilafranca ha sentenciado que "el pleno no se suspenderá porque los proyectos de Menorca no se pueden parar por la ausencia de dos consellers". Torrent ha criticado que Vilafranca se comprometió a no aprovechar la falta de consellers para aprobar los presupuestos.

Al considerar que el presidente "ha faltado a su palabra", según Torrent, los consellers del PSOE y de Més per Menorca han abandonado el pleno, que ha continuado normalmente, incluso antes de que los políticos de izquierdas hubieran abandonado la sala.

De este modo, el equipo de gobierno ha votado en contra de las enmiendas presentadas por PSOE y Més per Menorca y ha aprobado finalmente los presupuestos sin el apoyo de Vox.