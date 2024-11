El PP asegura que los presupuestos del Consell de Mallorca no recortan en igualdad, lengua o medio ambiente

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha destacado que los presupuestos presentados la pasada semana por la institución insular de cara a 2025, que ascienden a 695,5 millones de euros, no han supuesto "ni un solo recorte ni un retroceso" en materia de igualdad, lengua o medio ambiente.

Así se ha expresado este lunes en una rueda de prensa, en la que también ha subrayado que el compromiso del Consell con las personas mayores, con dependencia o diversidad funcional y con las familias y los menores --"los más vulnerables", ha apostillado-- se refleja en los 391 millones de euros destinados a políticas sociales, un aumento del 11% respecto a los anteriores presupuestos.

También ha puesto el foco en el aumento del 28,8% en políticas de igualdad y contra la violencia machista, con medidas como la puesta en marcha de un centro de atención de mujeres víctimas de violencia sexual.

"Frente a los mensajes de miedo, nuestra respuesta son lo hechos: más políticas sociales, culturales y municipalistas que nunca. No hay ni un solo recorte ni un retroceso en igualdad, lengua o medio ambiente", ha incidido.

También ha defendido que las medidas en materia de inmigración no incluyen ninguna novedad "que no se haya mencionado ya". El PP y Vox, que conforman el equipo de gobierno de la institución insular, acordaron no acoger a menores extranjeros no acompañados llegados a otras partes de España y que pudieran recalar en Mallorca fruto de un reparto entre territorios para aliviar los sistemas de atención.

"Nosotros cumplimos con nuestra obligación y acogeremos a los menores que lleguen a nuestras islas como lo hemos hecho hasta ahora", ha zanjado Riera.

La portavoz 'popular' también ha destacado la inversión destinada a la lucha contra la oferta turística ilegal y a la mejora de la convivencia entre residentes y visitantes. "Después del pasotismo del gobierno del Pacte de Cladera, que no hizo más que acumular expedientes en cajas, este año se destinan 2,5 millones de euros más a la lucha contra esta práctica injusta, reduciendo al mismo tiempo 1,4 millones del gasto para promoción turística", ha remarcado.

Por otra parte, ha asegurado que la inversión de 43,1 millones de euros destinados a los municipios de Mallorca hará que ninguno de sus proyectos "se quede en un cajón".

"Estos presupuestos son una muestra clara de nuestra determinación por seguir mejorando la vida de todos los mallorquines y mallorquinas. Estamos hablando de los presupuestos más altos y sociales de la historia de nuestra institución", ha valorado Riera, quien ha felicitado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, por "liderar" una propuesta que "escucha las reivindicaciones" de los habitantes de la isla.