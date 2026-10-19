El PP asegura que Prohens llega con "los deberes hechos" al Debate de Política General

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en uno de los Debates de Política General de Baleares. - TOMÀS MOYÀ/EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP apuntado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, encara el Debate de Política General de Baleares con "los deberes hechos" y con el programa electoral del PP "cumplido".

De esta manera se ha expresado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes, a modo de previa del pleno que servirá para discutir sobre la situación política del archipiélago.

En ese sentido, ha aseverado que el Govern ha actuado sobre los "principales retos" de las islas y, como coordinador general del PP en Baleares, ha considerado que el Ejecutivo ha defendido los "valores y principios" del partido al no traspasar determinadas "líneas rojas".

Como ejemplo ha puesto las medidas impulsadas de apoyo a autónomos y familias o la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, algo que demostraría que es un proyecto que tiene un "futuro por delante".

"PRUDENCIA MÁXIMA" POR LA DANA ADAM

Sagreras ha celebrado que hasta ahora Baleares haya evitado los "peores efectos" de la dana Adam pero ha recalcado que la previsión meteorológica obliga a mantener las alertas y la "prudencia". De este modo, ha pedido "prudencia máxima" en Eivissa y Formentera donde se han vuelto a recibir mensajes ES-Alert.

Igualmente, ha mostrado su "solidaridad" con los ciudadanos de la Comunitat Valenciana que habrían vivido la peor parte del episodio de lluvias.