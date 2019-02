El PP balear pide la retirada de los PGE por "insolidarios" y porque suponen un "agravio" para Baleares

Publicado 31/01/2019 14:51:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament que será debatida en el pleno del martes en la que pide que se retiren los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por "insolidarios" y porque suponen un "agravio" para Baleares.

La vicepresidenta del PP, Margalida Prohens, ha señalado que la cuentas estatales evidencian "la escasa capacidad negociadora y la nula influencia" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre las políticas del Gobierno de España que afectan a Baleares, ya que "es la única comunidad gobernada por el PSOE en que bajan las inversiones".

Según ha criticado Prohens, en los presupuestos "no aparecen las mejoras que se prometía con el nuevo régimen especial (REB)". "Si los PGE no prevén ninguna mejora, el posible REB que se pueda aprobar no será más que papel mojado; la promesa de que el REB entraría en vigor día 1 de enero de 2019 ha sido pura fantasía", ha manifestado.

Prohens considera que los presupuestos de 2019 suponen "la puntilla a tres años y medio de reivindicaciones y promesas de Armengol" en el que "su discurso se ha derrumbado": "Ni financiación autonómica, ni REB, ni más inversiones del Estado".

Asimismo, ha señalado que la inversión territorializada ha sido también "un duro revés" para Baleares, mientras que la inversión, en conjunto, aumenta en un 18,7 por ciento, la inversión del Estado en Baleares, se reduce un 11,7 por ciento. "Se pasa de 171 millones en los presupuestos de 2018 a los 152 millones de 2019. Esto supone que la media por habitante sea en Baleares de sólo 135 euros, mientras que la media española es de 261 euros por persona, casi el doble", ha dicho.