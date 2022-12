El PP de Baleares reúne en su cena de Navidad a un millar de militantes y simpatizantes

PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha reunido este viernes en su tradicional cena de Navidad tras dos años sin celebrarse por la pandemia a un millar de militantes y simpatizantes en el restaurante Binicomprat.

La presidenta de la formación, Marga Prohens, ha afirmado que la afluencia "demuestra que hay ganas, que hay ilusión y que hay una alternativa fuerte y unida de cara a mayo de 2023".

"Hay ilusión porque es lo que nos transmite la gente en la calle, que a pesar de la propaganda no se deja engañar", ha señalado Prohens, que ha destacado que "mientras Pedro Sánchez no baja el IVA a los productos básicos como pide Alberto Núñez Feijóo y mientras Francina Armengol no baja los impuestos a las rentas medias y bajas como le pide el PP, la cesta de la compra cuesta el doble que hace un año".

La líder del PP de las Islas ha argumentado que a pesar de las políticas intervencionistas en materia de vivienda, el precio vuelve a subir y cierra el año un ocho por ciento más caro que hace un año.

"El llamado escudo social se está perdiendo entre trámites, burocracia y requisitos imposibles", ha lamentado.

"Por eso, cada día más gente en la calle se nos acerca para decirnos que votarán al PP, algunos nos dicen que por primera vez", ha relatado Prohens

Según la presidenta del PP, quienes se acercan al PP "quieren que vuelva la moderación, porque están ahogados de prohibiciones, de intervencionismo y quieren libertad, porque ven que el PP es el que está con las rentas medias y bajas, con las familias, con las pymes, con los autónomos y con los trabajadores".

"Saben que con el PP volverá la gestión que ha faltado con este Govern", ha concluido.