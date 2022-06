El PP censura la falta de policías y el "abandono sistemático" del Gobierno central a los menorquines

MENORCA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca, a través del senador Cristóbal Marqués y del diputado autonómico Lluís Camps, han censurado este jueves el "abandono" de la isla en materia de seguridad ciudadana por parte del Gobierno central y la Delegación del Gobierno en Baleares que, según han destacado, se evidencia en una falta de efectivos "estructural y crónica" de los cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y en la "falta de adecuación y mantenimiento de las infraestructuras" de ambos cuerpos.

Marqués ha recordado que el hecho de que hubiera una única patrulla de la Guardia Civil en Menorca obligó a desplazar efectivos desde Mallorca de urgencia con el consiguiente sobrecoste de 6.000 euros por un turno de trabajo y ha criticado también la falta de refuerzos de policías nacionales en el aeropuerto. "No entendemos por qué pasa esto en la isla, no entendemos dónde están los refuerzos anunciados porque lo único que sabemos es que en Menorca no están", ha dicho.

El senador y secretario general del PP de Menorca ha indicado que las razones de la falta estructural de efectivos en Baleares y, en particular en Menorca, son la falta de actualización del plus de insularidad. "Son solo 18 millones de euros al año, cantidad que el Gobierno central se gasta en cualquier campaña", ha apostillado.

Asimismo, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que en Ibiza hayan sido destinados 100 policías nacionales adicionales para atender el incremento de trabajo derivado de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y a Menorca no haya llegado ninguno de los 10 anunciados. "Delegación de Gobierno debe poner remedio a esta situación", ha insistido.

Marqués ha anunciado una nueva moción para insistir en solicitar al Gobierno central una actualización del plus de insularidad. "No pararemos", ha destacado. Ha recordado que también han pedido por carta a la Delegación de Gobierno que refuerce las plantillas y que la formación solicitará a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que exija al ministro Grande Marlaska la actualización de las plantillas.

"Los refuerzos que han llegado en los últimos días son un parche bienvenido con el que no se puede contar porque su continuidad no está garantizada", ha puntualizado.

Por su parte, el diputado autonómico Lluís Camps ha insistido especialmente en la problemática que viven las policías locales, cuyo déficit provoca que Ferreries no tenga turno de noche desde el 2021 y que Es Mercadal haya dejado de prestar determinados servicios, lo que es "inadmisible". "Se están haciendo cursos de formación, pero las promociones a duras penas cubrirán las jubilaciones y los pases a segunda actividad, lo que demuestra que no ha habido gestión ni planificación por parte del Govern en este punto", ha lamentado.

Camps ha denunciado el "trilerismo" del Gobierno central con los datos de agentes de refuerzo. "El año pasado anunciaron que vendrían nueve agentes de la Guardia Civil de Tráfico, cuando en realidad vinieron tres turnos de 40 días de tres agentes", ha manifestado.