El PP defiende Playa de Palma como un proyecto prioritario para la ciudad

PALMA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Palma, Jaime Martínez, ha explicado que tanto él como la formación están comprometidos con la modernización de la Playa de Palma, una zona que ha considerado que debe ser un proyecto prioritario para la ciudad.

En una reunión con la Asociación Hotelera de la zona y con asociaciones vecinales, el dirigente 'popular' ha remarcado la necesidad de establecer una colaboración público-privada, según ha informado el PP en una nota de prensa.

Martínez ha recordado que la Playa de Palma es una de las zonas más maduras de la ciudad, donde no han llegado inversiones públicas durante años. "Sí ha habido inversiones privadas y estas no han terminado. La ley turística de 2012 permitió la modernización de la planta hotelera, pero no podemos quedarnos sólo con eso. Palma tiene una deuda con Playa de Palma y también otras administraciones, porque los beneficios de la zona traspasan al Ayuntamiento", ha añadido.

El líder 'popular' ha insistido en la necesidad de que se establezca una colaboración público-privada y una coordinación entre administraciones. "Ello tiene que servir para desarrollar un proyecto potente para la Playa de Palma. La limpieza y la seguridad deben ser parte de la gestión esencial, pero tenemos que ser más ambiciosos. No se trata sólo de embellecer y modernizar la zona, sino también de acabar con el turismo de borrachera y excesos. Queremos que Playa de Palma recupere su esplendor", ha destacado.

Finalmente, ha puesto en valor que las asociaciones vecinales y a la Asociación Hoteleras se preocupen de monitorizar las barriadas que conforman la Playa de Palma. "Es un trabajo muy importante y que no deberían hacer, porque el Ayuntamiento tendría que preocuparse de estas cuestiones. Pero ya que lo hacen hay que aprovecharlo. Tiene que existir una figura que permita la coordinación de la administración con las asociaciones y empresas privadas", ha concluido.