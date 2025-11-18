El PP denuncia que el Gobierno "sigue sin aparecer" tras las danas en Ibiza y sin habilitar ayudas estatales

IBIZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico del Partido Popular, Miquel Jerez, ha criticado al Gobierno por su reacción ante las lluvias torrenciales en Ibiza asegurando que el Ejecutivo "sigue sin aparecer" y sin habilitar ayudas.

"Siguen dejando a la gente atrás y muchas familias y profesionales no pueden recuperar la normalidad. ¿A qué esperan?", ha preguntado Jerez al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la sesión de control en el Senado.

El senador ha criticado que el ministro, durante todo este tiempo, "no ha sido capaz" de proponer al Consejo de Ministros la declaración de Ibiza como zona afectada por una emergencia.

Esta situación, a su juicio, es "muy grave" por tres motivos. En primer lugar, ha expuesto, porque la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil tiene un mandato claro y es el Gobierno el que tiene la obligación de promover esa declaración y de articular las ayudas.

En segundo lugar, según Jerez, "porque existe una obligación moral igual de importante, la de que esas ayudas no lleguen cuando el comercio ya ha cerrado y el autónomo ha entregado la llave, sino que lo hagan cuando pueden salvar negocios, empleos y proyectos de vida".

Finalmente, por una cuestión de lealtad, para el senador, quien ha apuntado que "podrán ser desleales con las instituciones del PP y tensar el juego político lo que quieran, pero no pueden serlo con la gente que ha sufrido una tragedia".

Durante el debate, Jerez ha contrapuesto la actitud del Gobierno a la "rapidez" de las instituciones ibicencas y el Govern y ha recordado que los ayuntamientos han adelantado más de tres millones de euros en actuaciones de emergencia y el Govern ha aprobado cinco millones de euros en ayudas directas que previsiblemente podrán empezarse a cobrar a través del Consell de Ibiza antes de Navidad.

En este sentido, ha asegurado que "para muchos, la dana no ha sido una tormenta, sino una sentencia". "Hablamos de pequeños autónomos, de los que no pueden permitirse cerrar nunca, y a los que nadie les perdona el pago de sus cuotas mensuales", ha insistido Jerez exigiendo al Gobierno que "cumpla con su deber y conceda a todos los afectados una nueva oportunidad de una vez por todas". Ya está bien", ha concluido.