El PP destaca que el curso empieza con más docentes, más apoyo a la diversidad y ratios más bajas

Archivo - La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en una rueda de prensa - PP - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha destacado este viernes el "cambio de rumbo" del Govern, que ha iniciado este nuevo curso escolar en Baleares con más docentes y mejores condiciones laborales, más recursos para atender la diversidad, ratios más bajas y una inversión en infraestructuras "muy superior a la de la etapa del PSOE".

La portavoz del PP en el Parlament, Marga Durán, ha asegurado que "los datos demuestran que cuando la educación es una prioridad política, se nota en las aulas". En este sentido, ha señalado que, frente a las dos legislaturas anteriores, el PP ha "aumentado los recursos y puesto en marcha inversiones y mejoras que llevaban demasiado tiempo esperando".

"Empezamos el curso con 198 docentes más que el año pasado y con 1.316 profesores más en la educación pública que en el curso 2022-2023, una cifra que alcanza los 1.446 si sumamos la concertada. Y no solo hay más docentes. Desde 2023 hemos destinado 250 millones de euros adicionales a mejorar sus condiciones laborales", ha explicado Durán.

La 'popular' ha defendido que, "por primera vez", el curso ha comenzado con las ratios medias de todas las etapas "por debajo de los máximos permitidos", con un total de 397 profesionales de atención a la diversidad más en comparación con la anterior legislatura.

Durán ha recordado que se han creado 24 nuevas aulas de unidad específica en el centro ordinario y se han implantado psicólogos en los centros educativos, con 90 profesionales este curso. "Nuestro modelo es poner más recursos donde más se necesitan y no dejar atrás a ningún alumno", ha sostenido.

Por otro lado, ha señalado la gratuidad de la educación de 0 a 3 años como "ejemplo de la diferencia entre prometer y hacer". En esta línea, ha afirmado que "era un compromiso" del PP que "se cumplió en los primeros 50 días de legislatura".

Este curso ha comenzado, según Durán, con cerca de 15.500 plazas gratuitas, con la creación de 3.555 plazas nuevas durante toda la legislatura.

"Lo que durante años fue una reivindicación de miles de familias hoy es un derecho gracias al Govern de Marga Prohens, y seguimos avanzando también en la dignificación y mejora de las condiciones laborales de las educadoras de 0 a 3", ha añadido.

El PP ha defendido también su gestión de las infraestructuras educativas y ha alegado que, durante este curso, se inaugurarán 11 proyectos de ampliación o nuevos institutos por 40 millones de euros. Además, hay otros 21 proyectos en ejecución o que comenzarán durante este curso por 125 millones y otros 15 que ya están en redacción.

En total, el Govern ha invertido 305 millones de euros en infraestructuras ejecutadas, en ejecución y proyectos en redacción. "Frente a los centros y proyectos pendientes que dejó el PSOE, hoy hay planificación, inversión y obras en marcha en todas las islas", ha concluido la portavoz.