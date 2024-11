El PP enmienda la ley de movilidad sostenible para garantizar la financiación del transporte público en Baleares

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los diputados baleares del PP en el Congreso, José Vicente Marí, Sandra Fernández y Joan Mesquida, han registrado enmiendas al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para garantizar la financiación del transporte público de Baleares y que éste "no sea de segunda".

La formación ha explicado en un comunicado que la primera enmienda establece que las infraestructuras ferroviarias de Baleares y Canarias, aún sin formar parte de la Red Ferroviaria de Interés General, serán consideradas de interés estratégico y general por parte del Estado.

Reclaman así que el administrador general de infraestructuras ferroviarias intervenga en el desarrollo de dichas redes mediante la inversión directa en las mismas, o bien mediante la firma de convenios de colaboración con Baleares y Canarias, con el fin de garantizar la financiación de los costes de construcción y explotación de dichas redes.

La segunda enmienda solicita que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adapte el desarrollo de la ley y, en general, las políticas en materia de transportes y movilidad, teniendo en consideración las especiales circunstancias de los territorios insulares de Baleares y Canarias. Además, expone que los fondos de esta ley sean adicionales a los del REB.

Finalmente, se ha registrado una tercera enmienda para que, a efectos del Fondo de Movilidad, el transporte de Baleares tenga la consideración de metropolitano y, por tanto, acceda a las ayudas de financiación a las que hoy solo accede el transporte público de Palma.

Para el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí, "las enmiendas presentadas recogen las reivindicaciones del Govern de las Islas en materia de transporte con el objetivo de que el transporte público de Baleares no sea, para Sánchez, un transporte de segunda división".

"De aprobarse, garantizaremos la financiación estatal de las infraestructuras ferroviarias, el acceso del transporte interurbano de las islas a la financiación estatal (y no sólo Palma, como hasta el momento) y aseguraremos que Sánchez y Armengol no van a jugar al trile. Por tanto, excluimos estos fondos que recoge la ley de los que se incluyen en el régimen económico para que no nos los descuenten", ha afirmado el 'popular'.

Marí, además, ha rechazado las enmiendas socialista "que piden más burocracia e informes y que certifican que "el REB de Armengol no vale de nada", si se tiene en cuenta que se quiere introducir la financiación del transporte de mercancías en esta ley cuando de eso debe ocuparse el régimen económico.

"La diferencia es que el PP sí se preocupa de nuestro transporte y de su financiación y, especialmente, en contar con transporte de primera y de calidad", ha concluido.