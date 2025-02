El PP evita hacer futuribles sobre una posible suspensión de Le Senne y vuelve a pedir a Vox "responsabilidad"

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha evitado hacer futuribles sobre una posible suspensión del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y ha vuelto a pedir a Vox "responsabilidad".

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha reiterado su "respeto" y el de su partido a la justicia y a los procedimientos judiciales como el que atañe al presidente del Parlament, contra quien la semana pasada el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma dictó apertura de juicio oral por un delito de odio. Una apertura de juicio oral que, sin embargo, ha recordado el portavoz 'popular', aún no es firme, puesto que la defensa y Fiscalía presentaron un recurso que la Audiencia Provincial todavía no ha resuelto.

Precisamente, por ello, Sagreras ha evitado hacer futuribles sobre una posible suspensión de la segunda autoridad de Baleares, ya que "técnicamente, para dicha suspensión, la apertura del juicio oral tendría que ser firme, momento que, de momento, no ha llegado y no sabemos si llegará". "No nos pronunciaremos en este momento sobre una votación que todavía no sabemos si se producirá", ha subrayado.

En este sentido, Sagreras ha explicado que "no solo el PP esperará a que se pronuncie la Audiencia Provincial, si no todos los grupos parlamentarios, en caso de decidir activar el artículo 9 del Reglamento de la Cámara para proceder a la suspensión, en lo que prevé éste, que es poder suspender a un diputado cuando se abre juicio oral". "Este momento aún no ha llegado", ha reiterado.

Por tanto, "si este punto no ha llegado, no nos corresponde a nosotros hacer eventualidades sobre qué pasara o qué no". "Primero de todo hay que esperar a que este pronunciamiento sea firme y, en todo caso, llegado el momento, ya se harían las valoraciones correspondientes", ha añadido.

Asimismo, y llegados a este punto, como ya hiciera el viernes el portavoz del Govern, Antoni Costa, el portavoz parlamentario del PP ha pedido a Vox "responsabilidad", ya que ha considerado que es a este partido al que "corresponde tomar una decisión" y el PP "confía en Vox a la hora de tomar esta decisión". Además, habiendo escuchado a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, el 'popular' ha añadido, que ésta, "entre otras cosas, ha dicho que, una vez que llegado el caso la apertura de juicio oral sea firme, es Le Senne quien tendría que decidir". "Por tanto, entendemos que, llegado el caso, Le Senne tendría que tomar una decisión con responsabilidad".

Finalmente, y preguntado por qué les parece que el presidente del Parlament pronuncie el 1 de marzo su habitual discurso conmemorativo del Día de Baleares, el portavoz parlamentario del PP ha recordado que "hoy es lunes, día 24 de febrero, queda prácticamente toda la semana hasta el 1 de marzo". "Quedan muchos días, sobre todo en política, y a nivel judicial, soy incapaz de saber si el pronunciamiento será firme o no de aquí al 1 de marzo", ha concluido.