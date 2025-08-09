PP exige al delegado del Gobierno que deje de justificar la "inacción" de Sánchez y actúe frente inmigración irregular

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, comparece ante los medios. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP Baleares en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha exigido al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que deje de justificar la "inacción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y actúe para frenar la inmigración irregular en Baleares.

Sagreras ha respondido de este modo a las declaraciones efectuadas por el delegado del Gobierno en Baleares en una entrevista concedida a Europa Press, en las que reconoce que Baleares duplica su capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes y que la llegada de inmigrantes irregulares ha aumentado un 170% respecto a 2024.

"No podemos limitarnos a reaccionar cuando el problema ya está encima; no podemos plantear únicamente políticas a posteriori. La prioridad es actuar de forma preventiva, y eso pasa porque el Gobierno de España asuma de una vez su responsabilidad para frenar el flujo de inmigración irregular que golpea a Baleares", ha manifestado Sagreras.

"Que el delegado diga que no sabe cómo blindar nuestras costas es la mejor prueba de la dejadez de este Gobierno. Desde el PP llevamos meses pidiendo que el problema se plantee ante la Unión Europea y que se actúe con Argelia, el principal emisor de inmigración irregular hacia Baleares. Lo que no necesitamos son parches, sino medidas preventivas y acuerdos efectivos en origen para frenar a las mafias", ha recalcado el portavoz 'popular' en el Parlament.

En este sentido, Sagreras ha recordado que Baleares registra "el mayor crecimiento de inmigración irregular", con más de 3.000 llegadas en lo que va de año y 638 menores no acompañados --según datos aportados por el portavoz Govern, Antoni Costa, el pasado 1 de agosto, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern--, lo que supone una sobreocupación reconocida por el propio delegado del Gobierno central y que "es del 1.000% en los centros de menores" que gestionan los consells insulares, en palabras de Sagreras.

"Sánchez nos amenaza con el reparto obligatorio de menores mientras exime a comunidades como Cataluña y País Vasco, y chantajea con retener dos millones de euros --en alusión a la cantidad de dinero prevista como crédito ordinario por el Gobierno central para financiar la atención de los menores migrantes no acompañados en Baleares--. Esto no es solidaridad, es irresponsabilidad y el delegado del Gobierno central no puede ignorarlo", ha denunciado.

Por último, Sagreras ha subrayado que "Baleares no puede acoger ni un menor más" y que "incluso ayuntamientos socialistas rechazan abrir centros por falta de medios". "Hace más de un año que advertimos del colapso y Sánchez nos ha ignorado. No aceptaremos este reparto injusto y utilizaremos todas las vías políticas y legales para frenarlo", ha concluido.