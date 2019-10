El PP de Felanitx critica que el alcalde vete el acceso al Registro a todos los partidos de la oposición

Publicado 08/10/2019 13:18:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Felanitx ha criticado este martes que el alcalde haya vetado el acceso al Registro del Ayuntamiento del municipio a todos los partidos de la oposición.

Según ha informado el PP en un comunicado, para los 'populares' es "una muestra más de la censura a la que el equipo de gobierno somete a los felanitxers" y lo califican como "un grave ataque a la oposición".

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Catalina Soler, ha incidido en que "es lo último" que podían esperar "de un Pacte que alardea de transparencia", ha dicho. Y ha añadido que "lo suyo es el rodillo".

"No permitiremos este tipo de censura y de vetos porque no es de recibo que el alcalde siga cerrando puertas al engranaje democrático", ha destacado Soler, muy dura con "el talante inaceptable del alcalde y los suyos". "No vamos a dejar que el Pacte siga menospreciando a los partidos que estamos en la oposición y que representamos a los miles de felanitxers que nos han votado", ha concluido.