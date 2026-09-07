El PP de Formentera denuncia el "total abandono" del Gobierno y reclama un cambio en política migratoria

FORMENTERA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Formentera ha denunciado públicamente el "total abandono" de la isla por parte del Gobierno, tras conocer que éste contaba con información sobre la posible llegada de pateras y no la trasladó al Consell.

El presidente del PP de Formentera, Hugo Martínez, ha considerado que "no se puede entender que, teniendo esta información y sabiendo que Formentera es uno de los puntos de entrada de inmigración irregular más calientes de Europa, el Estado no haya avisado al Govern".

La formación ha recordado que en tres años la llegada continua de migrantes ha tensionado "al límite" los recursos humanos del Consell. Asimismo, Formentera tutela a más de 240 menores migrantes no acompañados, con un gasto aproximado de más de 15,2 millones solo durante este año, lo que supone el 22 por ciento del presupuesto del Consell.

El PP ha afirmado que el Gobierno "debe cambiar su política exterior, garantizando una entrada legal, segura y ordenada". "No podemos continuar permitiendo que estas personas se jueguen la vida, dejando sus ahorros en manos de mafias y lleguen sin un futuro garantizado", ha reiterado Martínez.

La formación también ha criticado que el Ejecutivo central "incumple" en otros temas como es la falta del convenio de carreteras, "causando un grave deterioro de la red viaria".

En cuanto al traslado de residuos, ha remarcado que el Gobierno debe hacerse cargo del coste a la península, aunque desde 2011 quien sufraga este gasto es el Govern y el Consell, con un sobrecoste cercano a los 1,5 millones anuales.

"Los socialistas y el Gobierno 'sanchista' hace años que miran a otro lado ante situaciones que afectan directamente a la isla", ha concluido, lamentando "lo poco que le importa Formentera al PSOE".