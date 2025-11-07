El PP de Ibiza celebrará este mes de noviembre los congresos de las cinco Juntas Locales

IBIZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Ibiza ha anunciado que celebrará en noviembre los congresos de las cinco Juntas Locales.

La vicesecretaria de Organización, Marilina Ribas, ha recordado en un comunicado que "la presidenta regional, Marga Prohens, dio en septiembre el pistoletazo de salida a este proceso interno con el objetivo de reforzar la estructura territorial y consolidar el proyecto político de la formación".

En Ibiza repiten como candidatos a la reelección los cincos presidentes locales actuales: Lourdes Cardona, Miquel Jerez, Javier Marí, Pepe Sala y Andreu Roig. En este sentido, Ribas ha destacado que "el incansable esfuerzo de las agrupaciones locales y de sus líderes, junto a la estructura insular capitaneada por José Vicente Marí, han sido clave en el robustecimiento del proyecto político del Partido Popular, reflejándose de esta manera en el caudal de confianza recibido en mayo de 2023".

Las citas con las urnas tendrán lugar el 14 de noviembre para la Junta de Sant Josep de sa Talaia, el 15 para Santa Eulària des Riu, el 20 para Sant Joan de Labritja, el 27 para Sant Antoni de Portmany y el 28 en Ibiza.