El PP de Ibiza reitera sus críticas al Gobierno por su "total ineptitud" ante la situación migratoria

IBIZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Ibiza ha criticado al Gobierno central por su "total ineptitud ante la situación insostenible en materia migratoria y el drama humanitario, que es de máxima gravedad".

En rueda de prensa, los alcaldes y el senador autonómico, así como el presidente del PP de Ibiza y del Consell, han exigido medidas urgentes al Ejecutivo.

"No está el Gobierno, no está Sánchez y no hay política migratoria, y encima se permiten el lujo de abroncarnos y llamarnos racistas cuando ellos se limitan a poner barracones e indignidad. Racismo es no hacer su trabajo, no actuar en origen y no volver a la colaboración con Argelia", ha asegurado el presidente del PP y diputado, José Vicente Marí Bosó.

Marí también ha puesto en valor el trabajo de las instituciones ibicencas, "comprometiéndose con mucho más de lo que tienen y haciéndole el trabajo al Gobierno. Somos un partido de Estado y vamos a seguir ayudando, pero no es de recibo esta desatención que perjudica, en primer lugar, a los migrantes. Nosotros creemos que se puede hacer otro tipo de política migratoria", ha insistido.

Por su parte, el presidente del Consell, Vicent Marí, ha tildado la situación de "límite y muy compleja" y ha lamentado que "la única manera de no resolver este problema es ignorándolo".

"Es una avalancha constante que hace tiempo venimos denunciando y que no podemos asumir, porque afecta a nuestra Isla y a los servicios que el Consell Insular ofrece en atención a menores", ha explicado Vicent Marí, quien ha asegurado que "damos a los menores la atención que merecen, pero la situación del servicio es de colapso, desesperada, estamos al límite por sobreocupación porque no tenemos recursos económicos ni humanos suficientes para atender esta demanda sobrevenida".

En este sentido, ha añadido que "de los 140 menores que ahora tiene el Consell, 78 son menores extranjeros no acompañados, lo que representa casi el 57 por ciento. Esto no va de solidaridad sino de capacidad y necesidad, porque el poco personal que tenemos está agotado y se tiene que dedicar a atender a estos menores, dejando de lado muchas veces las necesidades ordinarias y las urgencias del Servicio de Menores, que es la competencia que tenemos asumida, porque la inmigración corresponde al Estado".

Para Marí, es "fundamental actuar en origen e insistir al Gobierno de España que haga los esfuerzos diplomáticos para que estas pateras no salgan". También ha dicho que, según informaciones, hay entre 400 y 500 menores esperando para salir y venir a las Islas.