El PP impide la derogación de la ley de memoria democrática y Vox le acusa de traicionar a sus fundadores

Entidades reciben con aplausos en el Salón de Pasos Perdidos la no derogación de la ley de memoria

PALMA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha tumbado este martes, con los votos en contra de la izquierda y la abstención del PP, la propuesta de Vox para derogar la ley de memoria democrática entre reproches mutuos de los que fueron socios de investidura.

El intento de Vox de liquidar la ley de memoria democrática no ha prosperado, como estaba previsto, gracias a la abstención de los 'populares' en virtud de los acuerdos alcanzados con la oposición para sacar adelante los decretos de inundables y de corrección de las enmiendas aprobadas por error y que han sido convalidados también este martes.

El debate, el último punto del orden día del 'superpleno' de este martes con el que finaliza el actual periodo de sesiones, ha estado marcado por las acusaciones cruzadas de traición y reproches que se han lanzado desde la tribuna los diputados de Vox y el PP.

Mientras que desde Vox se ha acusado al PP de traicionar a sus votantes, a la memoria de sólo una parte de las víctimas de la Guerra Civil e incluso a los padres fundadores de su partido, los 'populares' han acusado a los diputados de Vox de traicionar el pacto de investidura al no permitir volver a votar las enmiendas aprobadas por error en el decreto de simplificación y conducir inevitablemente a la retirada de los Presupuestos autonómicos tras el bloqueo en las negociaciones.

El debate ha sido seguido desde el Salón de Pasos Perdidos por varias decenas de personas, entre ellas, representantes de entidades como Memoria de Mallorca y Amnistía Internacional y organizaciones sociales y sindicales, que han celebrado y recibido con aplausos que la propuesta de derogación finalmente no haya prosperado, y a quienes el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha agradecido que hayan liderado la lucha por la dignidad y la memoria.

El socialista ha afirmado que hoy la democracia gana, aunque sea "una victoria a medias" porque el objetivo final de la izquierda, ha añadido, es hacer comprender al PP que "la memoria no se debe tocar".

"El PP tiene que asumir que la memoria es básica porque nos hace una democracia más fuerte y más viva. Con la memoria no se negocia y no se mercadea", ha añadido. En palabras del portavoz del PSIB en la Cámara "los que no quieren la memoria son los que permiten que la historia se pueda repetir y los que consideran que los algoritmos manejados por ultras informan mejor que las escuelas".

El socialista ha pedido al PP que "cambie el chip" y que no vuelva a poner la memoria en tela de juicio. "Si un error nos ha llevado a esto, no vuelvan a cometer el error de poner la memoria en juego".

UN PAÍS MÁS JUSTO

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, en su intervención, ha reivindicado que hoy Baleares "será un país mejor y más justo y que hoy gana la verdad, la justicia y la reparación". En todo caso, la ecosoberanista ha insistido en que el debate no se tendría que haber producido, lamentando que hace un año y medio que se mercadea con la memoria y el recuerdo y el dolor de las familias.

Ramon ha recordado los "hechos lamentables" protagonizados por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y ha criticado que siga en el cargo. "Tenemos un presidnete indigno de su cargo y que no cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara", ha afirmado.

Por parte de Més per Menorca, la diputada Joana Gomila ha criticado las incoherencias del PP y las actitudes de Vox de las que, ha afirmado, la sociedad "está harta". La menorquinista ha expresado su deseo que Le Senne no incurra en comportamientos como en los anterior debates de memoria en la Cámara.

La diputada de UP Cristina Gómez ha criticado el, a su juicio, falso dilema de la presidenta del Govern, Marga Prohens, de tener que escoger entre la memoria "y las cosas del comer" al calificar de "prescindible" la ley para centrarse en el presente y el futuro. "No juguemos a la desmemoria 'soft'", ha concluido. Ha pedido al Govern que blinde y desarrolle la ley demostrando que no es una moneda de cambio.

Para la diputada de UP la no derogación es una gran noticia, pero no es una victoria. "No sabemos qué pedirá Vox en la próxima ocasión", ha señalado.

VICTORIA DE LAS IDEAS

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha acusado al PP de cometer una "profunda equivocación" al ofrecer a la izquierda una victoria en el plano de las ideas. "Los decretos, el presupuesto y los gobiernos van y vienen, pero las ideas permanecen y cada vez que se gana en el debate de las ideas, nuestra libertad se hace un poco más pequeña", ha afirmado. Rodríguez ha recordado al PP el papel en la Transición de varios ministros de Franco y fundadores de lo que hoy es el PP.

"Ustedes hoy con su voto van a decir que sus fundadores eran una banda de fascistas y se van a pegar un tiro con las balas y la pistola de la izquierda. Hoy, cuando aprieten el botón, no es a Vox a quien comprometen, es a ustedes y a sus padres fundadores", ha señalado Rodríguez.

El diputado de Vox ha parafraseado las últimas palabras de Aurora Picornell --"con qué balas mataréis las ideas"-- preguntándose "con qué leyes mataréis las ideas". Se ha mostrado convencido de que tarde o temprano esta situación será revertida. "Más pronto que tarde todas estas leyes de memoria caerán, seguro", ha apuntado.

En su réplica, Iago Negueruela ha defendido, dirigiéndose al diputado de Vox, que las leyes de memoria son precisamente para evitar que "personajes como usted no diga según qué cosas y con vídeos de TikTok lo vean chavales de 15 o 16 años".

"Les iban a entregar mucho más que la memoria", ha apuntado dirigiéndose a la bancada del PP.

En su contrarréplica, el diputado de Vox ha acusado a las izquierda de no querer una ley de memoria "sino leyes de venganza y revancha". Rodríguez ha acusado al Gobierno central de organizar un centenar de actos por los 50 años de la muerte de Francisco Franco para "tapar sus vergüenzas".

LEALTAD DE VOX

La diputada del PP Cristina Gil ha justificado la abstención de su grupo que ha impedido la derogación de la ley de memoria en la ruptura de Vox y en su "deslealtad" en relación a la aprobación de enmiendas por error. "El PP siempre está abierto al diálogo, pero con el puño cerrado no se pueden estrechar las manos", ha afirmado.

Gil ha recordado que la ley estatal de memoria es más moderna y que seguiría dando respuesta a las políticas de memoria en el caso de que se hubiera derogado la ley autonómica. "Era un punto vacío de contenido", ha afirmado en relación al punto 48 del acuerdo con Vox.

Dirigiéndose a los de Santiago Abascal ha recordado a Adolfo Suárez cuando dijo que "no se puede pedir ni ofrecer lo que no se puede entregar porque se juega la propia existencia de los interlocutores".