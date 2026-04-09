El PP impulsa una iniciativa en defensa de los derechos humanos y contra la criminalización de personas Lgtbi en Senegal

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, interviene en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una iniciativa en el Parlament para condenar el endurecimiento de la legislación penal en Senegal contra las personas Lgtbi y reforzar el compromiso de las instituciones con la defensa de los derechos humanos a nivel internacional.

La proposición no de ley (PNL) incluye la condena expresa al endurecimiento de la legislación en Senegal, así como el apoyo a la sociedad civil que lucha por los derechos humanos y la igualdad.

También exige al Gobierno de España que promueva en el ámbito internacional la despenalización de la homosexualidad, según ha señalado el PP en nota de prensa.

El diputado 'popular' Pedro Álvarez ha subrayado que "la dignidad de la persona, la libertad y la igualdad no pueden tener fronteras" y que "las democracias no pueden permanecer en silencio ante retrocesos tan graves como los que se están produciendo en Senegal".

Así, ha alertado de que la reciente reforma del Código Penal senegalés "no solo endurece las penas contra las relaciones entre personas del mismo sexo, sino que supone un paso atrás intolerable que legitima la discriminación, la estigmatización e incluso la violencia contra el colectivo Lgtbi".

En este sentido, el diputado ha considerado que "España, como democracia consolidada y referente en derechos y libertades, no puede mirar hacia otro lado ni mantener relaciones bilaterales sin exigir el respeto a los derechos humanos".

Por ello, ha reclamado al Gobierno de España "una condena clara y firme de estas reformas legales, así como una revisión de las relaciones con Senegal si se siguen vulnerando derechos fundamentales".

El 'popular' ha defendido el papel del Parlament balear como "altavoz en la defensa de los derechos humanos", recordando que "a lo largo de distintas legislaturas esta Cámara ha mostrado un compromiso firme con la igualdad y la no discriminación, también en el ámbito internacional".

"El impulso de relaciones diplomáticas o de cooperación no puede desligarse de la defensa activa de los valores democráticos. No se puede ser cómplice de legislaciones que persiguen a personas por su orientación o identidad sexual", ha añadido.

Por último, Álvarez ha remarcado el "compromiso inequívoco" del PP Baleares con la defensa de las personas Lgtbi y con la erradicación de cualquier forma de discriminación. "Los derechos humanos son universales y deben protegerse en cualquier parte del mundo", ha finalizado.