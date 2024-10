El PP de Inca censura que algunos ciudadanos utilicen "con total impunidad" las instalaciones eléctricas municipales

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha denunciado públicamente que algunos ciudadanos de este municipio utilicen "con total impunidad" las instalaciones eléctricas públicas que se utilizan en el mercado semanal para un uso privado.

En un comunicado, el portavoz del PP de Inca, Pedro Mas, ha asegurado que "continuamente hay personas utilizando los enchufes instalados en diferentes puntos de Inca, ya sea para cargar sus móviles y los patinetes o llegando al extremo de coger mesas y sillas de los bares y restaurantes de los alrededores e instalar un televisor para jugar a la consola en plena calle. Esto mismo ha ocurrido al lado de la plaza Santa Maria la Major" explica Mas.

"¿Qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo? Estas actuaciones no se pueden permitir", ha remarcado antes de reclamar al Ayuntamiento que "tome cartas en el asunto" e incremente la vigilancia para evitar este tipo de actuaciones. "No hay ningún control. No se puede permitir que una parte de la ciudadanía se aproveche de unos recursos que pagamos todos. El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y su equipo deben frenar estas actuaciones", ha remarcado el 'popular'.