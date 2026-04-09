El PP de Inca reivindica su papel en la restauración de la Colección Catalunya de Valerià Pinell i Font

El regidor del PP en el Ayuntamiento de Inca Andrés Gili - PP

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha reivindicado su papel en la restauración y conservación del patrimonio artístico vinculado a Valerià Pinell i Font con la aprobación de una moción presentada por esta formación.

En una nota de prensa este jueves, los 'populares' han subrayado que la iniciativa estableció la hoja de ruta necesaria para garantizar la protección, mantenimiento y puesta en valor de las obras del artista, asumiendo el compromiso de conservar este legado "fundamental para la historia cultural de Inca".

Este compromiso, han destacado, se ha materializado con la restauración integral de la Colección Catalunya, un conjunto de piezas que presentaban un avanzado estado de deterioro y que han podido ser recuperadas "gracias a una actuación profesional y planificada".

Asimismo, la intervención ha permitido eliminar agentes nocivos, consolidar los materiales y devolver las obras a su estado óptimo de exhibición.

"Sin la iniciativa y el impulso de esta moción, esta actuación no habría sido posible", han defendido los 'populares', quienes han puesto en valor la importancia de "pasar de las palabras a los hechos" en materia de protección del patrimonio.

La iniciativa aprobada incluye medidas para garantizar la continuidad de estas actuaciones, como la mejora de las condiciones de conservación, la creación de un programa de restauración progresivo, la difusión del legado del artista y la búsqueda de financiación para asegurar la sostenibilidad de estas políticas en el tiempo.