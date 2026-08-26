El PP lleva al Parlament su apoyo a Ceuta y exige al Gobierno que proteja también la frontera marítima de Baleares

Varios inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una iniciativa en el Parlament para trasladar su apoyo a Ceuta y exigir al Gobierno de España que proteja también la frontera marítima de Baleares.

En la proposición no de ley (PNL), los 'populares' subrayan que ambos territorios, pese a sus diferentes realidades geográficas, soportan una especial presión migratoria y necesitan que el Estado "ejerza plenamente" sus competencias en inmigración y control de fronteras.

Según ha señalado el PP en una nota de prensa, la "reacción tardía" del Gobierno ante la crisis en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes "debe servir para reforzar" la protección de la frontera de las Islas.

La diputada 'popular' en el Parlament Cristina Gil ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tardar 26 días "en reaccionar en Ceuta". "En Baleares no podemos esperar que la situación se desborde para que el Estado actúe", ha advertido.

A su entender, que ahora se hayan activado los mecanismos de Seguridad Nacional, establecido un mando único y anunciado medidas para agilizar los retornos "demuestra que existían instrumentos para actuar desde el principio".

En este sentido, la iniciativa condena la "tardanza" en convocar el Consejo de Seguridad Nacional y reclama al Ejecutivo central que "esclarezca las alertas y advertencias previas recibidas sobre el riesgo de una entrada masiva en Ceuta".

"En Baleares conocemos perfectamente las consecuencias de la falta de anticipación del Gobierno de España. Somos frontera marítima exterior de España y de la Unión Europea y necesitamos prevención, vigilancia y medios antes de que los problemas se desborden", ha reclamado Gil.

Por ello, los 'populares' reclaman en la PNL un plan específico para la frontera marítima del archipiélago, coordinado con el Govern y los Consells insulares, que incluya más medios humanos, marítimos, aéreos y tecnológicos para la Guardia Civil y la Policía Nacional, una mayor vigilancia de las rutas de inmigración irregular y más recursos para combatir las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

También exigen que el Gobierno defienda ante la Unión Europea que tenga "específicamente en cuenta" a Baleares en la planificación y asignación de los recursos europeos destinados a la vigilancia fronteriza, la prevención de la inmigración irregular y la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos.

"Las competencias son del Estado y Sánchez no puede trasladar sus responsabilidades ni hacer recaer sus consecuencias sobre las comunidades que soportamos una mayor presión migratoria", ha remarcado la diputada.

La PNL reclama ejecutar con la "máxima diligencia y todas las garantías legales" los procedimientos de retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España y, respecto a los menores extranjeros no acompañados, proceder a su correcta identificación, localizar a sus familiares y promover, atendiendo siempre a su interés superior, su reagrupación familiar en sus países de origen.

Asimismo, exige a Marruecos el "cumplimiento efectivo" de sus compromisos en vigilancia fronteriza, prevención de salidas irregulares, lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y readmisión.

"Lo ocurrido en Ceuta debe servir de advertencia. Defender Ceuta y Melilla y proteger la frontera marítima de Baleares forma parte de una misma obligación del Estado: proteger nuestras fronteras, garantizar la seguridad de los ciudadanos y defender la soberanía y la integridad territorial de España", ha concluido.