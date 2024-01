PP Mahón rechaza la Ley de Amnistía que "Sánchez pretende aprobar a cambio de siete votos para seguir en La Moncloa"

MENORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mahón manifestó en el pleno municipal de este pasado jueves su rechazo a la Ley de Amnistía que "el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pretende aprobar a cambio de siete votos para seguir en La Moncloa".

En una nota de prensa, el PP ha informado que el debate de la Ley de Amnistía que el gobierno de Pedro Sánchez quiere aprobar llegó este pasado jueves al pleno municipal del Ayuntamiento de Mahón gracias dos preguntas de los 'populares' dirigidas al equipo de gobierno.

El PP preguntó literalmente al equipo de gobierno del consistorio mahonés: ?"¿Está de acuerdo el Partido Socialista de Mahón en las continuas cesiones que se están realizando en la negociación de la Ley de Amnistía?" y "¿Está de acuerdo el Partido Socialista de Mahón en la cesión anunciada en la que se blindan todos los actos, muchos de ellos terriblemente graves, enmarcados dentro del mal denominado 'procés'?"

En su turno de palabra, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mahón, Mateu Aínsa, quiso demostrar públicamente cómo los cambios de opinión del PSOE y su líder Pedro Sánchez "siempre acaban siendo mentiras en las que cada vez se cruzan más líneas rojas".

En palabras de Aínsa, "comenzaron diciendo que no habría indultos a los políticos independentistas que promovieron un golpe de estado y fueron condenados por la justicia. Después, dijeron que indultos "sí" pero amnistía "no". Al tiempo, dijeron que amnistía "sí" pero que no se suprimirían los delitos de aquellos condenados por terrorismo. Hoy, para mayor vergüenza del PSOE, su ministro de Presidencia y Justicia se ha atrevido a separar a unos en terrorismo de primera y a otros de segunda. Como si uno fuera más duro y otro más blando y de algo irrelevante se tratara".

Frente a "los ataques a la Constitución Española que el PSOE y sus socios independentistas realizan día tras día con el único objetivo de seguir en el poder", el PP ha reafirmado su "compromiso y defensa de la Carta Magna que gracias a la concordia se aprobó en 1978 y merece ser respetada aún más si cabe por parte de un partido que alardea mucho de sus más de 100 años de historia para lo que le interesa, como hace el PSOE".