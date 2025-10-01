El PP de Mallorca recoge demandas de representantes y alcaldes del Llevant.

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha reunido este martes ses Escoles Velles de Son Servera con los alcaldes y representantes de las juntas locales de varios municipios del Llevant de Mallorca como Son Servera, Sant Llorenç, Artà y Capdepera.

Este encuentro, según ha indicado la formación en un comunicado, se enmarca dentro de la ronda de contactos que el PP de Mallorca impulsa para reforzar su presencia en todos los municipios de la isla y para mantener una escucha activa de las demandas y preocupaciones de cada territorio.

"Nuestro objetivo es estar al lado de los alcaldes, concejales y afiliados de todos los pueblos, darles apoyo y recoger de primera mano las necesidades de sus vecinos. El PP de Mallorca es un partido cercano que trabaja a pie de calle y que cree en el municipalismo como eje central de nuestra acción política", ha señalado Galmés.

El presidente 'popular' ha destacado que estas reuniones también sirven para poner en valor la labor de las juntas locales y reconocer el trabajo de los equipos que, día a día, mantienen vivo el proyecto del PP en los municipios.

"Los pueblos del Llevant son fundamentales para el futuro de Mallorca, y el PP siempre estará presente para dar voz a sus reivindicaciones y aportar soluciones reales", ha concluido Galmés.