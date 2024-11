El PP se muestra dispuesto a reflexionar sobre zonas inundables y dice que hay margen para la modificación en el pleno

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha mostrado dispuesto a reflexionar, analizar y estudiar la posibilidad de no permitir construcciones en zonas inundables, como prevé ahora el decreto de simplificación administrativa, y ha señalado que en los plenos existe margen de modificación.

Así se ha expresado la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, tras ser preguntada por las reclamaciones de la oposición de reflexionar sobre la cuestión.

Según Durán, la presidenta del Govern, Marga Prohens, dijo que se tenía que reflexionar y analizar la posibilidad de construir en zonas inundables y ha asegurado que el Govern "lo está haciendo". Así, ha señalado que esta semana se tendrá el dictamen del decreto ley, que se vota el próximo martes, y que hay muchas enmiendas vivas.

"Hay que dar tiempo y calma, no tengan duda que el Govern hace lo que tiene que hacer", ha subrayado, agregando que en los plenos siempre hay margen de modificación.

No obstante, la 'popular' ha afeado a la izquierda por criticar que el martes se vote una ley cuyo dictamen todavía no está disponible, subrayando que no es la primera vez que se incluye en el orden del día la aprobación de una ley sin el dictamen.

En la comisión en la que se aprobó el dictamen hubo muchas transacciones, ha admitido, recalcando que el PP entregó a todos los grupos copias de las enmiendas, las transacciones y la motivación. "Todos los partidos tienen perfectamente lo que se aprobó", ha dicho.