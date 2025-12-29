El PP pedirá al Gobierno que reconozca a los empleados de prisiones como autoridad y una compensación por la insularidad

Archivo - Funcionarios de prisiones durante una protesta, en una foto de archivo. - UGT - Archivo

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una iniciativa en el Parlament para que el Gobierno central reconozca a los empleados públicos de las prisiones como agentes de la autoridad y que se les dé una compensación por la insularidad para evitar la "fuga de profesionales" a la península.

El objetivo de adquirir la figura de autoridad es "reforzar su protección jurídica" ante las agresiones que sufren en el ejercicio de su labor, según ha explicado el PP en una nota de prensa.

"El personal penitenciario de Baleares trabaja en una situación límite por la falta de medios, la no cobertura de plazas y la fuga constante de funcionarios hacia la península en busca de mejores condiciones", ha argumentado la portavoz adjunta del PP Baleares en la Cámara balear, Marga Durán.

Así, ha señalado que la realidad de los trabajadores penitenciarios en Baleares es "insostenible", por lo que ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no mire hacia otro lado" dado que esta situación "no solo compromete la seguridad de los profesionales", sino también el "correcto funcionamiento del sistema penitenciario en las islas".

El PP ha subrayado que quienes trabajan en las prisiones de Baleares desarrollan una labor "esencial" tanto en la custodia de los internos como en la reeducación y la reinserción social por ello "hay que proteger a quienes protegen estos derechos". "Los empleados penitenciarios merecen respeto, seguridad y reconocimiento jurídico", ha defendido Durán.

El PP ha indicado que, en la actualidad, el personal penitenciario no cuenta con una normativa con rango legal que les reconozca como agentes de la autoridad. Esta carencia deja a los trabajadores "en una situación de clara indefensión".

"Es incomprensible que el Gobierno bloquee iniciativas que buscan reforzar la seguridad de los profesionales penitenciarios. No se pueden aceptar agresiones sin respuesta firme del Estado", ha asegurado.

Los 'populares' también han solicitado al Gobierno central que reconozca la realidad específica de Baleares dado que la insularidad "no puede ser un castigo", puesto que si se quiere lograr "plantillas estables" y servicios penitenciarios de "calidad" en Baleares, hay que ofrecer condiciones "dignas y justas".

Por último, la iniciativa reclama al Ejecutivo central "sensibilidad y responsabilidad" porque los trabajadores penitenciarios en Baleares necesitan "seguridad jurídica, medios y apoyo institucional". "No se piden privilegios, se pide justicia y respeto a quienes se juegan la vida cada día en los centros penitenciarios", ha mantenido.