El PP pide convocatoria extraordinaria del Patronato del Teatre Principal por la actitud del director de 'La Traviata'

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha solicitado la convocatoria extraordinaria del Patronato del Teatre Principal de Palma a raíz de las informaciones publicadas sobre los comportamientos "inapropiados, insultos y vejaciones" del director de escena de la ópera 'La Traviata' hacia miembros del equipo artístico.

En un comunicado, este viernes, el PP ha informado que la portavoz adjunta del Partido en el Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha expresado el "rechazo enérgico ante cualquier conducta negativa o comportamiento que esté fuera de lugar" y ha pedido "explicaciones de manera urgente a la Presidencia del Patronato del Teatre Principal para saber exactamente qué ha ocurrido" y para que les "informen de las acciones que se han tomado al respecto".

Además, Roca ha lamentado que "este martes perdieran la oportunidad de dar cuenta de lo que había pasado en la sesión ordinaria del Patronato cuando ya se habían producido las denuncias".

Así, la portavoz adjunta ha señalado que desde el PP no pueden "tolerar este tipo de comportamientos" y que el Consell de Mallorca "tiene que actuar de manera contundente para que situaciones tan desagradables como esta no tengan cabida y no vuelvan a suceder", así mismo, ha advertido que estarán "vigilantes" y que esperan "que convoquen con la máxima celeridad posible el Patronato para que den toda la información".