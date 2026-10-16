El PP pide al Gobierno eliminar el IVA en productos básicos y una deducción por hijos ante una "inflación descontrolada"

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PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido al Gobierno central que "deje a un lado su partidismo" y aplique algunas de sus medidas como deflactar el IRPF, crear una deducción reembolsable por hijos, eliminar los impuestos para la producción eléctrica y a los productos básicos y de primera necesidad o reducir el IVA de la luz al 10%, para hacer frente a una "inflación descontrolada".

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí, ha sugerido esta serie de medidas durante la comparecencia del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la Diputación Permanente del Congreso.

El diputado 'popular' ha indicado que el representante del Ejecutivo ha presentado el "último fracaso" de su política económica y ha escrito el "epílogo" de una legislatura "inviable", que "sólo ha servido para la impunidad de la amnistía y para que el Gobierno persiguieran la impunidad de su corrupción generalizada".

Así, ha aseverado que los resultados económicos son un crecimiento que "no es transformador, no es inclusivo, ni es sostenible" y que dejan una economía de "salarios bajos, de precariedad intervenida hasta la extenuación y productividad en negativo". "Los pretendidos escudos sociales envían cada más gente a la vulnerabilidad", ha señalado.

Por eso, ha defendido que "afortunadamente" hay una alternativa "mucho mejor" a la del Gobierno, que es la liderada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el PP.

"Es una alternativa que propone recuperar los servicios públicos, las infraestructuras y que se ocupará del salario mínimo pero también de que el salario medio pase de 32.000 a 50.000 euros", ha mantenido

En ese sentido, ha alegado que todo lo que propone el PP es para "cambiar el rumbo del país" con el que cambiar el "desasosiego" por la tarea "ilusionante" de "mejorar la vida de los españoles" y cambiar la "indignación" por "esperanza".