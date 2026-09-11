El PP pide que el Parlament tramite por urgencia la modificación de la Ley de Reserva de la Biosfera

MENORCA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha registrado en el Parlament una petición para que la modificación de la Ley Menorca Reserva de Biosfera se tramite por el procedimiento de urgencia con el fin de que la limitación de vehículos pueda aplicarse con todas las garantías jurídicas y para que el Consell de Menorca tenga todas las herramientas legales necesarias.

La iniciativa, aprobada el pasado 2 de septiembre por el Consell de Menorca, ha recibido este viernes el informe favorable del Consell de Govern, por lo que ahora debe continuar con su tramitación en el Parlament, donde también deberá ser aprobada.

La portavoz del PP de Menorca y diputada en el Parlament, Salomé Cabrera, ha destacado que "el Consell de Menorca ya ha aprobado la modificación, el Consell de Govern ha emitido informe favorable y ahora corresponde al Parlament continuar con esta tramitación". "Desde el PP de Balears queremos que se haga con la máxima agilidad y por eso ya hemos registrado la petición de urgencia para reducir a la mitad los plazos de los trámites establecidos", ha añadido.

"La próxima temporada la limitación de vehículos en Menorca será una realidad, y eso será posible gracias al trabajo de Adolfo Vilafranca al frente del Consell y al compromiso del PP", ha manifestado también Cabrera.

La portavoz ha exigido al resto de grupos que faciliten la tramitación de la modificación legislativa. "De Més per Menorca no esperamos nada, pero confiamos que el PSOE vote a favor de la urgencia y no ponga trabas a una propuesta que busca precisamente blindar jurídicamente una medida que compartimos la mayoría de menorquines. Durante ocho años, PSOE y MÉS tuvieron la oportunidad de hacerlo y no hicieron nada. Ahora, con el PP, tienen mucha prisa", ha afirmado.

La diputada ha remarcado que "la diferencia es clara: el PP ha asumido la responsabilidad, ha impulsado la modificación legislativa necesaria y está dando todos los pasos para que la limitación de vehículos pueda aplicarse con todas las garantías, mientras que la izquierda solo está en polémicas absurdas". "Esperamos que el PSOE esté a la altura. Si realmente apoyan la limitación de vehículos, no deberían tener ningún inconveniente en que la modificación se tramite por urgencia y pueda aprobarse cuanto antes", ha subrayado.

"El PP cumple con su palabra y convierte en hechos una medida que la izquierda prometió y fue incapaz de poner en marcha. Vemos cómo en determinados periodos del año el número de vehículos en nuestras carreteras llega a los límites de nuestra capacidad, y el PP ha escuchado la demanda de muchos menorquines que reclamaban herramientas para poder gestionar mejor la movilidad de nuestra isla", ha asegurado.

"El objetivo es proteger la calidad de vida de los menorquines, preservar nuestro territorio y hacer compatible la actividad turística con la capacidad real de nuestra isla. El Consell está gestionando Menorca con responsabilidad y sentido común, pensando primero en los residentes, y esta es una medida que responde a las necesidades reales de Menorca", ha concluido Cabrera.