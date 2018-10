El PP pide con una PNL que Salud haga efectiva la gratuidad del aparcamiento de Son Espases y del Hospital Can Misses

Publicado 15/02/2018 12:46:02 CET

IBIZA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley en la que se insta a la Conselleria de Salud a hacer efectiva la gratuidad del aparcamiento de Son Espases (Mallorca) y el de Can Misses (Ibiza) antes de que finalice este año.

Según ha explicado la diputada popular, Tania Marí, en diciembre de 2016 la Conselleria anunció la reducción de un 24 por ciento en la tarifa del aparcamiento de Son Espases, pasando de 1'60 euros la hora a 1'22 euros, además de los 30 primeros minutos gratuitos.

Mientras tanto, la tarifa de Can Misses es de 2'10 euros por hora, casi el doble que en Son Espases, y de 12 euros por día. "No resulta coherente ni aceptable según el principio de igualdad entre ciudadanos de Baleares que los residentes de Ibiza tengan que soportar un coste superior de aparcamiento para acudir al Hospital", ha dicho.

Los 'populares' han propuesto la gratuidad del parking en ambos hospitales y, en el caso de Can Misses, que se adopten las medidas económicas necesarias para reducir el coste a los usuarios mientras se negocia con la empresa concesionaria la gratuidad del aparcamiento. Marí ha recordado que la consellera de Salud, Patricia Gómez, dijo hace un año que la gratuidad del parking era "un objetivo de legislatura", pero "no se ha hecho nada y los usuarios no pueden seguir soportando este coste", ha advertido la diputada popular.

"Llevamos arrastrando este problema desde que en la legislatura 2007-2011 el segundo Pacte adjudicara el contrato de construcción del nuevo complejo hospitalario por 689 millones de euros, incluyendo la gestión del parking a una empresa privada", ha concluido.