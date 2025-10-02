El PP presenta una moción en el Consell para exigir responsabilidades por el fallo de las pulseras antimaltrato

Portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Nuria Riera, y la consellera del PP, María Garrido. - EUROPA PRESS

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Nuria Riera, ha anunciado este jueves la presentación de una moción para exigir responsabilidades al Gobierno central por el fallo en el sistema de pulseras telemáticas de protección para mujeres víctimas de violencia de género.

En rueda de prensa, Riera ha criticado esta "realidad inaceptable" sobre el programa de protección de mujeres y ha recordado que las pulseras han presentado fallos como la pérdida de datos e inoperabilidad del sistema en situaciones críticas, además de la "absolución de maltratadores por falta de pruebas" que deberían haber recogido estos instrumentos.

Riera ha exigido una respuesta contundente del Gobierno y ha censurado que "nadie" asuma responsabilidades. Así, ha señalado de manera directa a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lanzar "cortinas de humo" para evitar hacerse cargo del problema.

Según ha dicho, el Gobierno "más feminista de la historia ha dejado desprotegidas a miles de mujeres" durante el año y medio en el que se han registrados estos fallos y ha exigido la dimisión de Redondo.

Por su parte, la consellera del PP María Garrido, responsable de preparar la moción, ha asegurado el Ministerio recibió la memoria de la Fiscalía con los fallos de las pulseras detectados en el sistema, además de las denuncias de jueces y abogados y "no se tomaron medidas" al respecto.

Garrido ha asegurado que, durante más de un año y medio, se ha ocultado esta información y ha denunciado que todavía no se haya "facilitado una cifra exacta" de cuantas pulseras han fallado. Ha aclarado que se han enterado a través de los medios de comunicación.