El PP propone una ley para crear una nueva universidad privada en Mallorca y solicita tramitarla de urgencia

El PP ha registrado una proposición de ley para la creación de la Universidad de Mallorca (UMAC), de carácter privado e impulsada por Adema, y ha solicitado que se tramite por la vía de urgencia alegando que es necesario "atender cuanto antes las crecientes necesidades formativas de los estudiantes de Baleares".

Con esta iniciativa parlamentaria, ha señalado la formación en un comunicado, se da continuidad a la solicitud presentada en la Conselleria de Educación y Universidades.

El departamento dirigido por el conseller Antoni Vera inició el procedimiento para la creación del centro universitario. Este fue trasladado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que "ya ha emitido el informe perceptivo necesario para avanzar en el proceso".

Los 'populares' han respaldado el apoyo de este y otros nuevos proyectos universitarios en el archipiélago "con el objetivo de ampliar la oferta de formación superior", "ofrecer más opciones académicas a los estudiantes" y "facilitar que los jóvenes puedan desarrollar su trayectoria universitaria sin necesidad de abandonar la comunidad autónoma".

De este modo, han argumentado, se contribuirá a "reducir el impacto de los costes derivados del factor insular y a fomentar que el talento joven pueda formarse y establecerse" en las Islas.

La UMAC, de acuerdo con el proyecto inicial, contará con campus en Palma e Inca --sin perjuicio de ampliarse a otros puntos de Baleares-- y ofrecerá títulos de grado, doctorado y máster.

Para ello, una vez se apruebe esta proposición de ley, el Consell de Govern debería autorizar la implantación de las enseñanzas en la solicitud de inicio de actividades que hayan obtenido a su vez una resolución favorable por parte del Consejo de Universidades.

El PP ha confiado en que el texto legislativo pueda alcanzar el máximo consenso posible entre los diferentes grupos políticos al considerar que la nueva universidad debería ser "un proyecto compartido que contribuya a fortalecer el sistema universitario" y dar respuesta "a las necesidades formativas presentes y futuras".

EL ACCESO DE LOS ALUMNOS

Entre otras cuestiones, la proposición de ley pretende regular los mecanismos de acceso a cada uno de los títulos y modalidades formativas ofertadas por la UMAC.

Los requisitos exigidos, siempre según el texto registrado este miércoles en el Parlament, no podrán tener "carácter discriminatorio" por razón de nacionalidad, raza, sexo, cultura, lengua o religión.

Tampoco podrán contener limitaciones por razón de patrimonio o discapacidad y deberán garantizar la integración activa del alumnado.

Sí establecerá una serie de méritos para la elección de acceso a los estudios en los que la demanda supere a la oferta, entre los que primará el expediente académico del alumno en cuestión.

En la medida de sus posibilidades, el nuevo centro universitario deberá establecer un sistema de becas y de ayudas para facilitar el acceso a la formación y al conocimiento de los alumnos que acrediten la correspondiente necesidad.

La UMAC, además, deberá remitir una memoria anual de actividades a la Conselleria de Educación dando cuenta del cumplimiento de sus planes y objetivos y someterse a un sistema de auditorías externas para garantizar su adecuada evolución.