El PP rechaza los presupuestos de Sa Pobla al considerarlos "continuistas e incoherentes"

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Sa Pobla ha rechazados los presupuestos municipales para 2026 al considerarlos "continuistas, incoherentes e incapaces de responder a las necesidades reales del municipio".

El PP, en un comunicado, también ha considerado que las cuentas presentadas por el equipo de gobierno "no tiene proyecto de futuro y perpetúan la parálisis de un Ayuntamiento que vive de incercia mientras el pueblo se estanca".

La portavoz de los 'populares', Pedrona Seguí, ha considerado que pese a que el presupuesto crece en dos millones de euros respecto al de este año eso "no se traduce en ninguna mejora real ni en soluciones a los problemas reales del municipio".

Son, a su parecer, "unas cifras infladas gracias a la subida de impuestos y al endeudamiento, pero sin una sola propuesta transformadora".

Tampoco tienen "ninguna línea estratégica, ninguna visión y ninguna planificación" y se limitan a "puntos dispersos y decisiones improvisadas", ha añadido.

Entre las principales carencias de las cuentas municipales, Seguí ha señalado una seguridad ciudadana "completamente desatendida" un mantenimiento urbano "en estado crítico", "ninguna apuesta" por la mejora de la red de agua y un centro de día "sin recursos suficientes".

Además, la portavoz 'popular' ha denunciado públicamente la existencia de una partida de 900.000 euros en gasto corriente "sin explicación y sin justificación alguna".

Seguí ha defendido que muchos de los proyectos que hoy permiten mejorar equipamientos y servicios en el municipio son financiados por el Govern de Marga Prohens y por el Consell de Llorenç Galmés, "que han invertido más que nunca en Sa Pobla".

"Si dependiera solo de los recursos propios y la gestión municipal, el pueblo estaría exactamente igual que hace tres años. Por suerte, el Govern y el Consell han apostado por Sa Pobla y han hecho posibles actuaciones que aquí nunca se habrían impulsado", ha dicho.

"SIN CONSENSO NI DIÁLOGO"

La regidora, además, ha afeado al equipo de gobierno su "absoluta falta de transparencia" por haber presentado las cuentas "sin consenso, sin diálogo con la oposición y con constantes modificaciones de crédito que esconden una gestión opaca e improvisada".

Es por ello que ha justificado su voto contrario en base "a criterios de responsabilidad, no de obstrucción". "No podemos apoyar unos presupuestos que no arreglan nada, no planifican nada y no escuchan a nadie. Sa Pobla merece valentía, proyecto y trabajo. Y eso aquí no existe", ha señalado.